Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 oldu. Önceki yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 26 olarak açıklanmıştı. Karahan, "2027 yıl sonunda yüzde 15’e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, piyasaların merakla beklediği yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı yönlü gerçekleşti.

Karahan “Savaşın seyrine ilişkin belirsizlik ortamında sıkı ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Haziran ayında ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından jeopolitik risklerde geçici bir gerileme gözledik. İzleyen dönemde jeopolitik riskler, savaşın seyri ve taraflar arasında yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin haber akışı nedeniyle dalgalı bir görünüm sergiledi. Petrol fiyatları yüksek ve oynak seyrini sürdürüyor.” dedi.

"FİYAT İSTİKRARI İÇİN TÜM ARAÇLARI KULLANACAĞIZ"

Karahan "Sıkı duruşumuzu sürdürerek fiyat istikrarına ulaşmak için tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz. Küresel büyümenin 2026 yılında ivme kaybetmesi bekleniyor. Küresel olarak daha sıkı para politikaları beklentisi yükseldi. Talep koşulları dezenflasyonist. Yılın kalan bölümünde talep koşullarının dezenflasyonist görünümün korunacağını düşünüyoruz." dedi.

"DEZENFLASYON YAVAŞLIYOR"

Dezenflasyonun yavaşladığına değinen Karahan "Son aylarda dezenflasyonun yavaşladığı bir süreçten geçtik. Yılın kalan bölümünde cari açık üzerinde yukarı yönlü riskler var. Üretimdeki iyileşmeye karşın, gıda enflasyonunda olumsuz ayrışma belirginleşti. Son dönemdeki şokların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırılı kalmasında sıkı para politikasının etkisini gördük." açıklamasında bulundu.

"HİZMET SEKTÖRÜNDE DE DEZENFLASYON SÜRÜYOR"

Karahan "Son dönemdeki şokların enflasyon üzerindeki etkisinin sınırılı kalmasında sıkı para politikasının etkisini gördük. Arz şoklarına rağmen hizmet sektöründe dezanflasyon devam ediyor. Sıkı duruş korunmakta. Üst banttan fonla devam ediyor. Geçen yılın son çeyreğinde hızlanan kredi büyümesi bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren belirgin şekilde yavaşladı. Mevduat ve ticari kredi faiz oranları, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ile uyumlu hareket ediyor." ifadesine yer verdi.

ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 olarak yukarı yönlü, 2027 yıl sonunda yüzde 15’e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülüyor.

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Son Dakika Güncel Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    25 senedir iktidar olmak yetmedi 25 sene daha bekler bu millet acele etmeyin düser elbet enflasyon 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Ziyaaa.. 25 senedir nerdeydiniz .. Her seçim öncesi aynı terane.. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya Ahmet Akkaya:
    güzel ülkemde herşey hikayeden ibaret,,gerçekleri ne konuşan ne de gören var.. 0 0 Yanıtla
  • fatihturan3561@gmail.com [email protected]:
    %16 ile başlandı %28 oldu bakalım yıl sonu kaç olacak. 0 0 Yanıtla
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