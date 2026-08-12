MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi - Son Dakika
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MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

MHP\'li başkan "PKK\'lı" deyip Suavi\'nin konserinin iptalini istedi
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Sanatçı Suavi, Denizli'nin Buldan ilçesinde vereceği konserin MHP İlçe Başkanlığı tarafından iptal edilmek istenmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. TBMM'de kabul edilen yeni süreç yasasını ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çabalarını hatırlatan Suavi, "Dostluk ve sanat için orada olacağız" mesajını verdi.

Denizli'de 20 Ağustos'ta düzenlenecek olan Buldan Kültür Festivali öncesi, MHP Buldan İlçe Başkanlığı harekete geçerek sanatçı Suavi'nin konserinin iptal edilmesi için resmi makamlara başvurdu. MHP Buldan İlçe Başkanı Hamdi Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konserin "toplumsal hassasiyet" oluşturduğunu savundu.

Taşdelen açıklamasında, "Kamuoyunda tepki çeken Suavi konserinin toplumsal hassasiyet oluşturduğu değerlendirilip konserinin iptali ile ilgili olarak gerekli girişimler tarafımızca başlatılmış, konu resmî makamların değerlendirmesine sunulmuştur. Toplumumuzun birlik ve beraberliğini korumak, ortak değerlerimize saygıyı savunmak ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

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SUAVİ'DEN MECLİS'TEKİ YASAYA GÖNDERME

Konserinin iptal edilmek istenmesi üzerine açıklama yapan Suavi, kendisinin "PKK'lı" olmakla suçlanarak engellenmeye çalışıldığını belirtti. Açıklamasında, süreç kapsamında yaşanan son gelişmelere ve Meclis'te kabul edilen yasalara dikkat çeken Suavi, yaşanan bu çelişkiye şu sözlerle tepki gösterdi:

"Yetkililere ve halkımıza... 20 Ağustos'ta Buldan Kültür Festivalindeki konserimizi Buldan MHP İlçe Yönetimi benim PKK'lı olduğum iddiasıyla engellemeye çalışıyormuş. TBMM'de dün yaşanana bakın, bir de bu anlamsız çabaya... Biz orada olacağız, dostluk ve sanat için. Saygılarımla."

MHP'li başkan

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Sosyal Medya, Magazin, Denizli, Buldan, Medya, Suavi, PKK, Son Dakika

Son Dakika Magazin MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    yerinde karar,bravo bozkurtlar 10 11 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Gerçek Bozkurtlar alayının içinden geçmeli, böyle piyasanın rüzgarına göre dönmenin adı bambaşka :) 1 6
  • Apple User Apple User:
    bildiğim kadarıyla 1950 kırıklale doğumlu , siyasi görüşü halkı ilgilendirmez imajını ve sanatını sevmiyorum lakin bu süreçte konserini iptal etmek de yanlış olur, spekülatif bir hamleye benziyor vaziyet düşüncesindeyim. 11 4 Yanıtla
  • Kür Şad Kür Şad:
    Pekakalı değilim bile diyemiyor. 4 7 Yanıtla
  • Ferruh Şekerci Ferruh Şekerci:
    İmzalana yasanın şartları yerine gelsin pkk tam teslimiyet göstersin ondan sonra barış, öncesi değil 2 1 Yanıtla
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