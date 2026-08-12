Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar

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Şanlıurfa'nın Batıkent Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilişkin 3 şüpheli gözaltına alınırken kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar

UZUN NAMLULU TÜFEKLERLE ATEŞ AÇTILAR

Olay, öğle saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, evden tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle çıkarak ateş açtı. Peş peşe silahların ateşlendiği kavgada M.B., A.B. ve M.B. çeşitli yerlerinden yaralandı. 

Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar

3 GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.O.A., S.A. ve M.V.A.'yi gözaltına aldı.

Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evden çıkan 3 kişi silahla dünürlerinin bulunduğu bölgeye ateş açmaları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ayhan murat Acet Ayhan murat Acet:
    vahşi bunlar 4 0 Yanıtla
  • Murat Aslan Murat Aslan:
    Doguyla batıyı ayırmak zorundasin 1 0 Yanıtla
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