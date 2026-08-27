Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Genç bir diş hekimi, işe başladığı özel klinikten ağır çalışma koşulları ve yetersiz personel nedeniyle sadece 36 saat sonra istifa etti. İki ayrı şubesi bulunan işletmede 7 diş hekimine yalnızca 1 asistan düştüğünü belirten genç hekim, mesleki standartların ve hijyen koşullarının göz ardı edildiğini ifade etti.

"DURUM BERBAT"

Klinikte hekimlere asgari ücret reva görüldüğünü, üstelik kendilerinden sekreterlik ve asistanlık da talep edildiğini aktaran genç hekim, "Durum berbat, muhasebecileri bile yok. Ben anlamadım, bende mi problem var?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Yaşanan bu olay, yeni mezun hekimlerin karşı karşıya kaldığı zorlu çalışma şartlarını ve sektördeki sömürü iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.