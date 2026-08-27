Gaziantep'te Alacak Verecek Kavgası: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Alacak Verecek Kavgası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep\'te Alacak Verecek Kavgası: 2 Ölü, 5 Yaralı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Gaziantep'te iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi kırsal Bostancık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi olay yerinde, Yasin Ö. (33) isimli şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Hüseyin Ö. (18), Murat Ö. (46), Mustafa Ö., Mehmet Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs daha olmak üzere toplam 5 kişi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep Şehir Hastanesi, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise tamamlanan işlemlerin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Alacak Verecek Kavgası: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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