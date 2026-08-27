Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı

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Fransız ekibi Lyon'u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da 122'nci galibiyetini alarak 121 galibiyeti bulunan Galatasaray'ı geride bıraktı ve Avrupa kupaları tarihinde en fazla galibiyet alan Türk takımı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Fransız ekibi Olimpik Lyon’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, uzun süren Devler Ligi hasretine son verirken tarihi bir başarıya da imza attı.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA FIRTINA FGİBİ

Fransız temsilcisini saf dışı bırakarak adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdıran sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte Avrupa kupalarındaki istatistiklerde önemli bir unvanın yeni sahibi oldu.

AVRUPA KUPALARINDA EN ÇOK KAZANAN TÜRK TAKIMI

Lyon karşısında alınan 2-1'lik zafer, Fenerbahçe'yi Avrupa sahnesinde Türk futbolunun zirvesine taşıdı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihindeki 122. galibiyetini elde ederek listenin ilk sırasına yerleşti. Daha önce 121 galibiyetle zirvede yer alan Galatasaray, ikinciliğe geriledi. Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyan sarı-lacivertli kulüp, bu tarihi sonuçla birlikte Avrupa arenasında en fazla galibiyet alan Türk takımı unvanını ezeli rakibinden devraldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Fenerbahçe, Fransız, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Vah zavallı editör, yayınladığın istatistiğe bak ? Şampiyon ligine bir baksak gs 251 puan, fenev 128 puan .... 5 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    sürekli ön eleme oynarsa her yıl otomatikmen 6 maç ucl öneleme oynar sonrasında zaten uefa liginde grup maclaır oynar.istatistik saçma olmuş.yani gs dşrek guplara kaldı diye daha mı kötü bi takım!? 3 0 Yanıtla
  • MuRo MuRo:
    başlığı cimere şikayet edeceğim. 2 0 Yanıtla
  • alper çetin alper çetin:
    Zorunuza gitmesin bu kadar ya 0 0 Yanıtla
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