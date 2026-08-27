Kızılhaç: Selin vurduğu Nepal'de en az 10 bin aile evini kaybetti - Son Dakika
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Kızılhaç: Selin vurduğu Nepal'de en az 10 bin aile evini kaybetti

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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Delegasyon Başkanı David Fisher, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle en az 10 bin ailenin evini kaybettiğini bildirdi.

Nepal'de dün Himalayalar'da kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

CAN KAYBI 389'A YÜKSELDİ

Nepal Polisi, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 389'a yükseldiğini bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, Bagmati Eyaleti'ne bağlı Rasuwa bölgesinde 289, Nuwakot bölgesinde 90, Dhading bölgesinde 3, başkent Katmandu'da ise 84 kişi olmak üzere toplamda 466 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

SELDEN SON ANDA KURTULDULAR

Felaketin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir binanın önünde bekleyen kişilerin sel sularından ve suların sürüklediği tankerden son anda kaçarak kurtulduğu görüldü.

AFET BÖLGESİNE 13 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK PERSONELİ GÖNDERİLDİ

Nepal Başbakanı Balendra Shah yaptığı açıklamada, 13 binden fazla güvenlik personelinin arama çalışmalarına katılmak üzere seferber edildiğini söyledi. Geçici barınakların kurulduğunu ve yaralı vatandaşlara ücretsiz tedavi sağlandığını belirten Shah, hükümetin odağının hayat kurtarmak, kayıpları aramak ve afetten etkilenenlere yardım sağlamak olduğunu ifade etti.

"EN AZ 10 BİN AİLE EVİNİ KAYBETTİ”

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Nepal Delegasyon Başkanı David Fisher, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle en az 10 bin ailenin evini kaybettiğini bildirdi.

Fisher, selin yaşandığı bölgedeki tüm köy ve pazarların yok olduğunu söyledi. Fisher, aniden yaşanan sel felaketinin topluluklar üzerindeki yıkıcı etkisine işaret ederek, yollar ve köprüler yıkıldığı için bazı bölgelere sadece helikopterle ulaşılabildiğini vurguladı.

Nepal Kızılhaç ekiplerinin, etkilenen ailelere acil barınak, yatak ve battaniye desteği sağladığını da kaydeden Fisher, su kaynaklı hastalık riskinin artması nedeniyle temiz suyun acil bir öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

"SEL FELAKETİ, 17 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU ACİL İNSANİ YARDIMA İHTİYAÇ DUYAR HALE GETİRDİ"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Nepal'deki sel felaketi, 17 binden fazla çocuğu acil insani yardıma ihtiyaç duyar hale getirdi. UNICEF'in Nepal temsilcisi Alice Akunga, etkilenen bölgelerdeki çocukların hayatlarının kelimenin tam anlamıyla sular altında sürüklendiğini, çok fazla çocuğun ise "hayatını ve sevdiklerini kaybettiğini" söyledi. Felaketten sağ kurtulan çocukların hastalık, yetersiz beslenme, şiddet ve sömürü riskleriyle daha fazla karşı karşıya olduğunu aktaran Akunga, UNICEF'in sahada destek sağladığını, ancak "ihtiyaç sahibi her çocuğa ulaşabilmek" için acilen daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Uluslararası, Kızılay, Güncel, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılhaç: Selin vurduğu Nepal'de en az 10 bin aile evini kaybetti - Son Dakika

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