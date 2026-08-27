''Ben söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Okan Buruk'un çekindiği dev takım Galatasaray'ın rakibi oldu - Son Dakika
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''Ben söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Okan Buruk'un çekindiği dev takım Galatasaray'ın rakibi oldu

\'\'Ben söyledim ya, kesin gelir\'\' demişti! Okan Buruk\'un çekindiği dev takım Galatasaray\'ın rakibi oldu
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayında ''Şampiyonlar Ligi’nde gelmesin dediğiniz takım var mı?'' sorusuna yanıt vererek ''PSG. Ama ben söyledim ya, kesin gelir.'' demişti. Fransız ekibi PSG, sarı-kırmızılıların rakibi oldu. Dev maç Fransa'da oynanacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un geride bıraktığımız haftalarda Tivibu Spor'daki bir canlı yayında yaptığı tahmin gerçeğe dönüştü. 

PSG, GALATASARAY'IN RAKİBİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşaması kuralarının çekilmesiyle birlikte sarı-kırmızılıların rakipleri belli olurken, en dikkat çekici eşleşme Fransız devi Paris Saint-Germain oldu.

''KESİN GELİR'' DEDİ, EŞLEŞTİ

Okan Buruk, katıldığı bir canlı yayında yöneltilen "Şampiyonlar Ligi’nde 'gelmesin' dediğiniz bir takım var mı?" sorusuna içtenlikle yanıt vermişti. Başarılı çalıştırıcı, "PSG. Ama ben söyledim ya, kesin gelir" ifadelerini kullanarak Fransız ekibini işaret etti. Monako'da Çekilen kuraların ardından Buruk’un korktuğu senaryo gerçekleşti ve Galatasaray, PSG ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki bu kritik ve zorlu mücadelede Paris Saint-Germain’e Fransa’da konuk olacak.

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Son Dakika Spor ''Ben söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Okan Buruk'un çekindiği dev takım Galatasaray'ın rakibi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ''Ben söyledim ya, kesin gelir'' demişti! Okan Buruk'un çekindiği dev takım Galatasaray'ın rakibi oldu - Son Dakika
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