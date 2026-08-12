Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler - Son Dakika
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Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

Fenerbahçe\'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım\'ın "Güle güle" dediği isimler
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Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması şekilleniyor. Fred ve Oosterwolde için ayrılık kararı alınırken Amrabat'ın yeniden kiralanması, Ederson ile Semedo'dan birinin de takımdan ayrılması bekleniyor. Musaba, Livakovic, Becao ve Diego Carlos da ayrılık planlamasında yer alıyor.

Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde oynayabilmesi için başvuru yapıldı. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde Fenerbahçe'nin kadro planlamasında değişiklik yaşanabilir.

FRED İLE YOLLAR AYRILIYOR

Teknik heyetle yapılan toplantının ardından Fred ile yolların ayrılmasına karar verildi. Brezilyalı orta saha için gelecek süreçte yaşanacak gelişmeler bekleniyor.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'ın

OOSTERWOLDE İÇİN DE AYRILIK KARARI

Fred ile birlikte Jayden Oosterwolde için de ayrılık kararı alındı. Hollandalı savunmacının geleceğiyle ilgili gelişmeler bekleniyor.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'ın

EDERSON VE SEMEDO'DAN BİRİ GİDECEK

Fenerbahçe'de Ederson veya Nelson Semedo'dan birinin takımdan ayrılması bekleniyor. Kontrat şartları nedeniyle Ederson'un şu anda takımda kalmaya daha yakın olduğu belirtiliyor. Teknik heyetin vereceği karara göre Semedo ile yollar ayrılabilir.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın

AMRABAT YENİDEN KİRALANACAK

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için istediği bonservis rakamlarını göremeyince oyuncuyu düşük bir bedelle satmama kararı aldı. Son anda bir değişiklik yaşanmazsa Amrabat'ın maaşının bir kısmını Fenerbahçe karşılayacak ve oyuncu yeniden kiralanacak. Kulüplerle görüşmeler başladı.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın

MUSABA İLE YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin kanat rotasyonunda gelecek sezon düşünmediği isimlerden biri de Anthony Musaba. Hollandalı oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın

LIVAKOVIC'İN AYRILIĞI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Dominik Livakovic'in yeni sezonda takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın

BECAO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZ

Sakatlık sorunları ve forma rekabeti nedeniyle Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Brezilyalı stoperle yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın

DIEGO CARLOS DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin savunmadaki yabancı kontenjanında yer açmak istediği Diego Carlos da ayrılması beklenen isimler arasında bulunuyor.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın 'Güle güle' dediği isimler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    fenerasyon işbaşına.yabancı milli takımda oynayan birini be fenerasyon onaylarmı?evet.kazımcanı yabancı sayabilir 0 türk olanı yabancı sayabilir ama bu mener içinse yelkenler fora.iş başına hacı 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler - Son Dakika
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