Süper Lig\'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın oranı bomba

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Ligin açılış maçına son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 14 Ağustos Cuma günü ligin yeni ekibi Çorum FK'yı konuk edecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor 15 Ağustos Cumartesi günü sezonu açarken, Beşiktaş ise 16 Ağustos Pazar günü sahne alacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE FAVORİ

Yeni sezon öncesinde açıklanan şampiyonluk oranlarında Galatasaray ve Fenerbahçe zirveyi paylaştı. İki takım da 2.03'lük oranla şampiyonluğun en güçlü adayları olarak gösterildi. Trabzonspor 9.20 ile üçüncü, Beşiktaş ise 11.00'lik oranla dördüncü sırada yer aldı.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI