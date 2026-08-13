Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba - Son Dakika
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba

Süper Lig\'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray\'ın oranı bomba
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Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun başlamasına günler kala şampiyonluk oranları açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe 2.03'lük oranla favori gösterilirken, iki takımı Trabzonspor ve Beşiktaş takip etti.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu başlıyor. Ligin açılış maçına son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 14 Ağustos Cuma günü ligin yeni ekibi Çorum FK'yı konuk edecek.  Fenerbahçe ve Trabzonspor 15 Ağustos Cumartesi günü sezonu açarken, Beşiktaş ise 16 Ağustos Pazar günü sahne alacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE FAVORİ

Yeni sezon öncesinde açıklanan şampiyonluk oranlarında Galatasaray ve Fenerbahçe zirveyi paylaştı. İki takım da 2.03'lük oranla şampiyonluğun en güçlü adayları olarak gösterildi. Trabzonspor 9.20 ile üçüncü, Beşiktaş ise 11.00'lik oranla dördüncü sırada yer aldı.

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

  • 1 - Galatasaray | 2.03
  • 1 - Fenerbahçe | 2.03
  • 3 - Trabzonspor | 9.20
  • 4 - Beşiktaş | 11.00
  • 5 - Başakşehir | 70.00
  • 6 - Göztepe | 100.00
  • 7 - Samsunspor | 150.00

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cemal Hekim Cemal Hekim:
    Lig AĞUSTOS yada EYLUL atında biterse FB favori;))))4 yıl silip superen oturmuş kadrosu ile açık ara zaten belli MAYISLAR bizimdir.sampiyon GALATASARAY sezonun en büyüğü GALATASARAY 7 7 Yanıtla
    akif düğüm akif düğüm:
    Laf konuştu bal kabağı, koy dolaba ye sabahı... Ne diyyon olum seeeen? 1 0
  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Aponun takımı değil siyasetin takımı değil Kurdun Takımı ŞAMPİYON FENERBAHÇE 5 3 Yanıtla
  • nd45j8q45n nd45j8q45n:
    hakemler gecen seneki hakemler federasyon mhk aynı 5. şampiyonluk hayırlı olsun size 5 3 Yanıtla
  • kacmazkadir748@gmail.com [email protected]:
    İsmail Kartal takımla çok oynamazsa FB ipi göğüsler 4 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    her zamanki gibi sezon sonuna doğru galatasarayın oranı 1.10 olur 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba - Son Dakika
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