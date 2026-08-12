Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

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Köfteci Yusuf işletmesi, müşterilerin masasından dönen ekmekleri ayıklayıp tekrar servis ettiğine dair paylaşılan görüntü büyük tartışma yarattı. Bir kesim bu yapılanı eleştirirken bir kesim de "Ne var bunda" diyerek görüntünün çekilip paylaşılmasına tepki gösterdi.

Restoran zinciri Köfteci Yusuf işletmesinde çekildiği öne sürülen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kamuoyunda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

EKMELER AYIKLANIP TEKRAR SERVİSE Mİ VERİLİYOR?

Paylaşılan görüntülerde, müşterilerin masalarından geri dönen ekmeklerin çalışanlar tarafından ayrıştırılarak yeniden servis edilmek üzere hazırlandığı anlar yer aldı. Görüntülerin hızla yayılmasıyla birlikte, restorandaki hijyen ve gıda güvenliği standartları sorgulanmaya başladı.

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü.

  • Tepki gösterenler: Bir kesim, müşteri masasından dönen gıdaların tekrar servise sunulmasının halk sağlığını ve hijyen kurallarını hiçe saymak olduğunu belirterek işletmeye sert tepki gösterdi.
  • Destek verenler: Diğer bir kesim ise el sürülmemiş ekmeklerin çöpe atılmasının büyük bir israf olacağını savunarak "Ne var bunda, israfın önüne geçiliyor" diyerek görüntüyü gizlice çekip yayımlayan kişilere tepki gösterdi.

Köfteci Yusuf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Halis demir Halis demir:
    ekmekler çöpe gitmesin fakat ayıklayan eldiven kullanmalı 16 2 Yanıtla
  • Ha Kan Ha Kan:
    ben domuz eti yemem 6 10 Yanıtla
  • Hüseyin Aydoğdu Hüseyin Aydoğdu:
    İsrail ürünleri satan yere gitmem 8 6 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Köfteci Yusuf'un haberi varmı. 2 0
  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    adama ne yaparsanız yapın olmuyor dimi adam işini yapıyor ve kaç kişi yanında çalışıyor kolay gelsin köfteci Yusuf 10 3 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Ne var bunda gilin hamburger abd sirketlerine bakılsın tertemiz ben hep yerim 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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