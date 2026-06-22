Motosikletli Kuryenin Paraları Yola Saçıldı

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda bugün öğle saatlerinde aksiyon filmlerini aratmayan, sonu ise dayanışmayla biten ilginç bir olay meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Ankara istikametinde seyir halinde olan motosikletli bir kuryenin kaza yapması, otoyolda ilginç bir manzaraya sahne oldu.

KURYE DÜŞTÜ, PARALAR OTOYOLA SAÇILDI

Edinilen bilgiye göre; yoğun trafikte ilerleyen motosikletli kurye, henüz bilinmeyen bir nedenle gidon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Kaza anında kuryenin üzerinde bulunan yüklü miktardaki nakit para ise bir anda etrafa saçıldı. Rüzgarın da etkisiyle banknotlar otoyolun dört bir yanına savrulurken, olayın şokunu kısa sürede atlatan kurye düştüğü yerden kalkarak paralarını toplamaya çalıştı.

SÜRÜCÜLER YARDIM İÇİN SEFERBER OLDU

Otoyolda paraların havada uçuştuğunu gören diğer sürücüler kayıtsız kalmadı. Birçok vatandaş araçlarını yolun ortasında güvenli bir şekilde durdurarak kuryenin yardımına koştu. Araçların arasına ve refüje dağılan paraları toplamak için adeta zamanla yarışan sürücülerin çabası, görenlere "insanlık ölmemiş" dedirtti.

"YOLDA HERKES PARA TOPLUYOR"

Yaşanan bu sıra dışı anlar, o esnada yoldan geçen bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin ve yolcuların otoyola dağılan paraları tek tek toplayarak kuryeye getirdiği anlar yer aldı. Videoyu çeken kişinin şaşkınlık içinde, "Para her yere dağılmış. Yollarda herkes para topluyor" şeklindeki sözleri dikkati çekti.



