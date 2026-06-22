Kayseri'de baba oğlunu evinde ölü buldu - Son Dakika
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Kayseri'de baba oğlunu evinde ölü buldu

22.06.2026 06:31  Güncelleme: 06:32
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 39 yaşındaki Muhammet C., babası tarafından evinin salonunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi beraber yaşadığı babası tarafından sabah saatlerinde evinin salonunda ölü bulundu.

Kayseri'de baba oğlunu evinde ölü buldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan Muhammet C., (39) babası tarafından evin salonunda yerde hareketsiz halde yatarken, bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kayseri'de baba oğlunu evinde ölü buldu

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de Muhammet C.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Muhammet C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'de baba oğlunu evinde ölü buldu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocasinan, 3. Sayfa, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de baba oğlunu evinde ölü buldu - Son Dakika

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