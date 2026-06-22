Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var

22.06.2026 08:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de Victress adlı yük gemisine dron saldırısı gerçekleştirildi. Gemide büyük bir yangına neden olan saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu iddia edilirken, kurtarılan 9 mürettebat arasında Türklerin de olduğu aktarıldı.

Karadeniz'de seyir halindeki Panama bayraklı Victress adlı yük gemisi, insansız hava aracı saldırısına uğradı. Saldırının ardından gemide büyük çaplı yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, gemide Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı mürettebat bulunuyordu. Yangının kısa sürede geminin büyük bölümüne yayıldığı belirtildi.

Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var

CAN KAYBI İDDİASI

Saldırının ardından mürettebatın tahliyesi için çalışma başlatıldı. İlk belirlemelere göre 9 mürettebat kurtarılırken, kurtarılanlar arasında Türk vatandaşlarının da yer aldığı aktarıldı.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin bulunduğu iddia edilirken, can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var

YANGIN GEMİDE BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Saldırı sonrası çıkan yangının gemide ciddi hasara neden olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Victress'in son durumu ve kayıp olduğu belirtilen mürettebata ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Karadeniz, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Taksim’de metro ve füniküler hattı geçici süreyle kapatıldı Taksim'de metro ve füniküler hattı geçici süreyle kapatıldı
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
Aydın’da öldü sanılan kadın tatilde çıktı Aydın'da öldü sanılan kadın tatilde çıktı
Şarampole yuvarlanan otomobil anne ve 3 yaşındaki oğluna mezar oldu Şarampole yuvarlanan otomobil anne ve 3 yaşındaki oğluna mezar oldu
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı

08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:41
“Büyük ekonomik kazanımlar elde ettik“ diyen Arakçi tek tek sıraladı
"Büyük ekonomik kazanımlar elde ettik" diyen Arakçi tek tek sıraladı
06:33
Montella kararını açıkladı Terim’e verdiği yanıt gündem yarattı
Montella kararını açıkladı! Terim'e verdiği yanıt gündem yarattı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
06:11
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
05:33
Katar’da fabrikada patlama 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp
Katar'da fabrikada patlama! 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp
03:34
Trump’ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı
Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı
03:15
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
22:41
Cengiz Ünder’e sevindirici haber
Cengiz Ünder'e sevindirici haber
17:16
Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 08:46:50. #7.13#
SON DAKİKA: Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.