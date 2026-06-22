Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın

Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın davasında sular durulmuyor. Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan gibi isimlerin yargılandığı davanın görüldüğü Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde duruşma öncesi ortalık bir anda karıştı.

ADLİYE KORİDORLARINDA BÜYÜK GERGİNLİK

İlk duruşma öncesinde, adliye koridorlarında bekleyen Kubilay Kaan Kundakçı’nın acılı ailesi ile ünlü rapçi Vahap Canbay arasında tartışma patlak verdi.

AİLEDEN CANBAY'A AĞIR SUÇLAMA: KARŞI TARAFLA ANLAŞTIN

Oğullarını genç yaşta toprağa vermenin acısını yaşayan aile, duruşma salonu önünde karşılaştıkları Vahap Canbay'a çok sert tepki gösterdi. Canbay'ın cinayet şüphelileriyle iş birliği yaptığını iddia eden aile, Canbay'a yönelik "Sen karşı tarafla anlaştın, bizi sattın" şeklindeki ağır sözlerle isyan etti.

VAHAP CANBAY'IN FERYADI: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Kendisine yöneltilen bu ağır suçlamalar karşısında sinirlerine hakim olamayan ve büyük bir yıkım yaşadığı gözlenen Vahap Canbay ise "Keşke ben ölseydim" tepkisini gösterdi.

MENAJERDEN GAZETECİLERE ÇİRKİN SALDIRI

Taraflar arasındaki tansiyonun tavan yaptığı o anlarda, olayı görüntülemek ve kamuoyuna aktarmak üzere adliyede bulunan basın mensupları da hedef haline geldi. Yaşanan gerginlik esnasında Vahap Canbay’ın menajeri, görevini yapmaya çalışan gazetecilerin görüntü almasını engellemek isteyerek fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Araya giren güvenlik güçleri ve polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirerek olayların daha da büyümesini engelledi.