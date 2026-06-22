Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın - Son Dakika
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Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın

22.06.2026 11:18
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Aleyna Kalaycıoğlu'nun da yargılandığı Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının görüldüğü Kartal Anadolu Adliyesi'nde duruşma öncesi tansiyon zirveye çıktı. Acılı ailenin "Bizi sattın, karşı tarafla anlaştın" diyerek tepki gösterdiği Vahap Canbay "Keşke ben ölseydim" karşılığını verirken, yaşanan arbede sırasında Canbay'ın menajeri gazetecilere saldırdı.

Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın davasında sular durulmuyor. Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan gibi isimlerin yargılandığı davanın görüldüğü Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde duruşma öncesi ortalık bir anda karıştı.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın

ADLİYE KORİDORLARINDA BÜYÜK GERGİNLİK

İlk duruşma öncesinde, adliye koridorlarında bekleyen Kubilay Kaan Kundakçı’nın acılı ailesi ile ünlü rapçi Vahap Canbay arasında tartışma patlak verdi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın

AİLEDEN CANBAY'A AĞIR SUÇLAMA: KARŞI TARAFLA ANLAŞTIN

Oğullarını genç yaşta toprağa vermenin acısını yaşayan aile, duruşma salonu önünde karşılaştıkları Vahap Canbay'a çok sert tepki gösterdi. Canbay'ın cinayet şüphelileriyle iş birliği yaptığını iddia eden aile, Canbay'a yönelik "Sen karşı tarafla anlaştın, bizi sattın" şeklindeki ağır sözlerle isyan etti.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın

VAHAP CANBAY'IN FERYADI: KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Kendisine yöneltilen bu ağır suçlamalar karşısında sinirlerine hakim olamayan ve büyük bir yıkım yaşadığı gözlenen Vahap Canbay ise "Keşke ben ölseydim" tepkisini gösterdi.

MENAJERDEN GAZETECİLERE ÇİRKİN SALDIRI

Taraflar arasındaki tansiyonun tavan yaptığı o anlarda, olayı görüntülemek ve kamuoyuna aktarmak üzere adliyede bulunan basın mensupları da hedef haline geldi. Yaşanan gerginlik esnasında Vahap Canbay’ın menajeri, görevini yapmaya çalışan gazetecilerin görüntü almasını engellemek isteyerek fiziksel saldırı girişiminde bulundu. Araya giren güvenlik güçleri ve polis ekipleri, tarafları güçlükle sakinleştirerek olayların daha da büyümesini engelledi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanmıştı.

Canbay ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.

Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan Alaattin Kadayıfçıoğlu, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamamıştı.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan geçtiğimiz ay tahliye olmuştu.

Aleyna Kalaycıoğlu, Anadolu Adliyesi, Tansiyon, Magazin, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın - Son Dakika

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