Yalnız Dağ Çobanı: İbrahim Aydemir'in Zorlu Yaşamı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalnız Dağ Çobanı: İbrahim Aydemir'in Zorlu Yaşamı

Yalnız Dağ Çobanı: İbrahim Aydemir\'in Zorlu Yaşamı
21.06.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da İbrahim Aydemir, 40 yıldır yaylada yalnız yaşıyor, yaban hayvanlarına karşı nöbet tutuyor.

ERZİNCAN'da hayvancılıkla geçimini sağlayan İbrahim Aydemir (57), 40 yıldır, yılın 6 ayını Keşiş Dağı eteklerindeki yaylada geçiriyor. Büyükbaş hayvanları ile yaylada kurduğu kulübede tek başına yaşayan Aydemir, ayı ve kurtlara karşı da nöbet tutuyor.

Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Aydemir, 17 yaşından beri hayvancılıkla uğraşıyor. Aydemir, karların erimesi ile nisan ayında hayvanlarını yaklaşık yaklaşık 3 bin metre rakımlı Keşiş Dağı'nın eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı yaylaya çıkarıyor. Kar yağışına kadar günlerini hayvanlarını otlatarak geçiren Aydemir, 40 yıldan beri yayla geleneğini sürdürüyor. Aydemir, yaylada kurduğu derme çatma kulübede yaşarken, elektrik ihtiyacını güneş panelinden karşılıyor, suyu da doğal kaynaklardan temin ediyor. Dağ hayatının zorluklarına rağmen yaşamından memnun olduğunu belirten Aydemir, özellikle geceleri yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmak zorunda kaldığını söyledi.

'YALNIZLIĞI SEVEN BİR İNSANIM'

Aydemir, "Tek başına yaşamak zor. En kolay şey; ekmek yemek, onu da çiğnemeden yutamıyor insan. Özellikle geceleri ayı ve kurt gibi yaban hayvanları ineklere zarar vermek için geliyor. Ben de nöbet tutuyorum, onların zarar vermelerine engel olmaya çalışıyorum. Bölgede çok sayıda bulunan ayılardan köpeklerimin yardımıyla korunuyorum. Yalnızlığı seven bir insanım, hayatımdan memnunum. Beni Antalya'da tatile göndereceklerine dağlara göndersinler, daha mutlu olurum" dedi.

Kaynak: DHA

İbrahim Aydemir, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzincan, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalnız Dağ Çobanı: İbrahim Aydemir'in Zorlu Yaşamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Trump’ın yeni Air Force One’ı ABD’ye ulaştı Değeri dudak uçuklatıyor Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
09:19
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:13
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
07:57
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 10:02:25. #7.12#
SON DAKİKA: Yalnız Dağ Çobanı: İbrahim Aydemir'in Zorlu Yaşamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.