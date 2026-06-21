Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü

Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
21.06.2026 12:43
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 34 yaşındaki M.D., tabancayla vurduğu babası Nesih Deniz'in ölümüne neden oldu. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından mahalledeki üzüm bağında yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen olayda, oğlu tarafından tabancayla vurulan 63 yaşındaki Nesih Deniz yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Nesih Deniz ile oğlu M.D. (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.D., tabancayla babasına ateş etti. Ağır yaralanan Nesih Deniz için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Deniz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÜZÜM BAĞINDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli M.D., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu mahalledeki bir üzüm bağında yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü

Nesih Deniz'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Diyarbakır, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Çınar, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    Allah böyle evlatlardan korusun. 1 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Babam yaşasaydı bi yanlışımla beni tokatlasaydı, nefesi yeterdi, vefat edince anlamadım ben rahmetli babamın sağ iken kıymetini bilenlerdenim, hamd olsun keşkem yok babama, babammmmm sen senede bir gün değil hergün aklımda ve kalbimdesin, kıymetini bilin, özleyip öpmek isterseniz toprak izin vermiyor sarılmaya 0 0 Yanıtla
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