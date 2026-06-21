Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen olayda, oğlu tarafından tabancayla vurulan 63 yaşındaki Nesih Deniz yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Nesih Deniz ile oğlu M.D. (34) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.D., tabancayla babasına ateş etti. Ağır yaralanan Nesih Deniz için çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Deniz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÜZÜM BAĞINDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli M.D., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu mahalledeki bir üzüm bağında yakalanarak gözaltına alındı.

Nesih Deniz'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.