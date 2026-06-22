Sen ne yaptın öyle Muslera! Dünya Kupası\'nda geceye damga vuran iki büyük hata

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona ererken, turnuvanın ilk kez katılımcılarından Yeşil Burun Adaları bir sürprize daha imza attı. İspanya'dan puan alan Afrika temsilcisi, bu kez de Uruguay karşısında sahadan puanla ayrıldı.

MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA

Karşılaşmanın 21. dakikasında Kevin Pina'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruş ağlarla buluştu. Gol sonrası gözler Uruguay kalecisi Fernando Muslera'ya çevrildi. Tecrübeli file bekçisinin topa müdahale edememesi ve hatalı pozisyon alması eleştirilerin odağına yerleşti. Sosyal medyada birçok futbolsever, Muslera'nın kariyerinde alışık olunmayan bir hata yaptığını savundu.

İKİNCİ GOLDE DE SAHNEDEYDİ

Uruguay adına kabus bununla da sınırlı kalmadı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında kalesinden fazla açılan Muslera, rakibine büyük bir fırsat verdi. Helio Varela, tecrübeli kalecinin hatasını affetmedi ve topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Böylece Uruguay'ın kalesinde gördüğü iki golde de Muslera'nın hatalarının etkili olması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray formasıyla yıllarca Süper Lig'de iz bırakan Muslera'nın performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Birçok futbolsever, tecrübeli kalecinin kariyerindeki en talihsiz maçlardan birini oynadığını belirten paylaşımlar yaptı.

YEŞİL BURUN ADALARI MASALI SÜRÜYOR

Öte yandan Dünya Kupası tarihinde ilk kez boy gösteren Yeşil Burun Adaları, turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden biri olmayı sürdürüyor. İspanya'nın ardından Uruguay'dan da puan alan Afrika temsilcisi, gruptan çıkma umutlarını son maça taşımayı başardı.

İşte o golden kareler;