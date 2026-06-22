Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı

22.06.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına rağmen Vincenzo Montella ile devam edeceklerini açıklaması taraftarların tepkisini çekti. Binlerce futbolsever kararı eleştirirken, tartışmalar kısa sürede büyüdü.

A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi. ABD maçı öncesi açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, hedefledikleri başarıya ulaşamadıkları için büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

MONTELLA'YA SAHİP ÇIKTI

Son günlerde Vincenzo Montella'nın yerine farklı teknik direktör isimlerinin gündeme gelmesine de değinen Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adama açık destek verdi.

Hacıosmanoğlu, "İki gündür hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz. Eğer iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR BİZİM ÇOCUKLARIMIZ"

Milli futbolcuları da savunan Hacıosmanoğlu, "Bizleri buralara taşıyan Bizim Çocuklar" diyerek oyunculara destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Eleştirilerin yapılabileceğini ancak hakaret ve aşağılayıcı söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirten TFF Başkanı, futbolculara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Ancak Hacıosmanoğlu'nun özellikle Montella ile devam edeceklerini açıklaması, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Dünya Kupası'nda iki maç sonunda puan alınamaması, gol atılamaması ve Paraguay'ın 10 kişi kaldığı karşılaşmanın kaybedilmesi nedeniyle birçok taraftar teknik heyetin değişmesi gerektiğini savundu.

"SORUMLU KİM?" TARTIŞMASI

Kararın ardından binlerce kullanıcı sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. Bazı taraftarlar başarısızlığın ardından teknik direktör değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise federasyon yönetiminin de sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Özellikle "yola devam" mesajı, Dünya Kupası hayal kırıklığının hemen ardından gelmesi nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

A Milli Takımımızın grup aşamasında turnuvaya veda etmesinin ardından oluşan tepkiler sürerken, Hacıosmanoğlu'nun Montella'ya verdiği destek futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Sosyal medyada çok sayıda futbolsever, alınan sonuçların ardından yeni bir teknik yapılanma gerektiğini savunarak federasyonun kararını eleştirdi.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Taksim’de metro ve füniküler hattı geçici süreyle kapatıldı Taksim'de metro ve füniküler hattı geçici süreyle kapatıldı
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı Sınava yetişmek isterken kaza yaptılar: 3 yaralı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
Aydın’da öldü sanılan kadın tatilde çıktı Aydın'da öldü sanılan kadın tatilde çıktı
Şarampole yuvarlanan otomobil anne ve 3 yaşındaki oğluna mezar oldu Şarampole yuvarlanan otomobil anne ve 3 yaşındaki oğluna mezar oldu
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:41
“Büyük ekonomik kazanımlar elde ettik“ diyen Arakçi tek tek sıraladı
"Büyük ekonomik kazanımlar elde ettik" diyen Arakçi tek tek sıraladı
06:33
Montella kararını açıkladı Terim’e verdiği yanıt gündem yarattı
Montella kararını açıkladı! Terim'e verdiği yanıt gündem yarattı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
06:11
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
05:33
Katar’da fabrikada patlama 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp
Katar'da fabrikada patlama! 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp
03:34
Trump’ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı
Trump'ın desteklediği aday Kolombiya seçimlerini kazandı
03:15
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
22:41
Cengiz Ünder’e sevindirici haber
Cengiz Ünder'e sevindirici haber
17:16
Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Ceset sandılar, cansız manken çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 08:42:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.