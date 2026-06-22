ABD'den Doğu Pasifik'te narko-terörist operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Doğu Pasifik'te narko-terörist operasyonu

22.06.2026 06:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda 2 narko-teröristin öldürüldüğünü, 6 kişinin kurtarılması için arama çalışması başlatıldığını açıkladı.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 6 erkeği bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR ABD ASKERİ ZARAR GÖRMEDİ"

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu madde taşıdığını doğruladığı vurgulanarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 6 erkeği bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" denildi. Operasyon sırasında hiçbir ABD askeri personelinin zarar görmediği aktarıldı. 

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'den Doğu Pasifik'te narko-terörist operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı Şırnak'ta sokak köpeği dehşeti: 3 kadın evlerinin önünde kabusu yaşadı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Hakkari’ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı Hakkari'ye Dev Yatırım: Yeniköprü Tüneli ve Yollar Açıldı
Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü Bebek arabasına ağaçtan yılan düştü
Beyoğlu’nda 24 saatlik eylem yasağı Beyoğlu'nda 24 saatlik eylem yasağı
Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti O anlar kamerada Sokak köpekleri ile ayılar kavga etti! O anlar kamerada
ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre’ye ulaştı, Vance de yolda ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre'ye ulaştı, Vance de yolda

06:41
“Büyük ekonomik kazanımlar elde ettik“ diyen Arakçi tek tek sıraladı
"Büyük ekonomik kazanımlar elde ettik" diyen Arakçi tek tek sıraladı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
06:11
İsviçre’de tarihi zirve İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
İsviçre'de tarihi zirve! İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti
05:33
Katar’da fabrikada patlama 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp
Katar'da fabrikada patlama! 54 kişi yaralandı, 18 kişi kayıp
03:15
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
Muslera 30 metreden gol yedi, Yeşil Burun Adaları yine tarih yazdı
00:29
CHP İzmir’de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı
CHP İzmir'de gece yarısı arbedesi, yeni il başkanı Utku Gümrükçü binaya girdi, ortalık karıştı
22:41
Cengiz Ünder’e sevindirici haber
Cengiz Ünder'e sevindirici haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 06:59:10. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'den Doğu Pasifik'te narko-terörist operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.