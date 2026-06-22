ABD'den Doğu Pasifik'te narko-terörist operasyonu

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 6 erkeği bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" açıklamasında bulundu.

"HİÇBİR ABD ASKERİ ZARAR GÖRMEDİ"