Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu - Son Dakika
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Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu

22.06.2026 15:56
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FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü haftasında oynanacak Türkiye-ABD maçını Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında oynanacak Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu. 

PRESTİJ MAÇINA CEZAYİRLİ HAKEM

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; A Milli Takımımızın prestij maçuna çıkacağı mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetecek.

Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu

MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye-ABD maçı, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'da başlayacak. Mücadele Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanacak. Ay-yıldızlılar, Avustralya ve Paraguay'a yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetmişti. 

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Son Dakika Dünya Kupası Türkiye-ABD maçının hakemi belli oldu - Son Dakika

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