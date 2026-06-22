Mardin\'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında Türkiye genelinde başlatılan temizlik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa dışı bahsin kökünün kazınmasına yönelik verdiği kesin talimatların ardından, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi bir operasyon gerçekleştirildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 49 GÖZALTI

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren teknik ve fiziki takipleri sonucunda düğmeye basıldı. Yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık ettiği ve internetteki sahte ilanlarla vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen şebekeye yönelik bu sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 49 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

10 MİLYAR LİRALIK DEVASA PARA HACMİ

MASAK'ın da destek verdiği kapsamlı soruşturmada, şebekenin ulaştığı finansal büyüklük dudak uçuklattı. Siber polislerin ve mali uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda ortaya çıkan rakamlar şöyle:

Gerçekleştirilen toplam işlem sayısı: 1 milyon 442 bin 176

Ulaşılan toplam para hacmi: 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 TL

AKILALMAZ YÖNTEMLER: TOKİ VE BUNGALOV YALANI

Yürütülen çok yönlü soruşturmada, şebekenin sadece yasa dışı bahisle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkân sağlayıp para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Bununla yetinmeyen suç şebekesinin, internet üzerinden verdikleri sahte TOKİ başvuru ilanları ve bungalov ev kiralama yalanlarıyla çok sayıda vatandaşı tuzağa düşürerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

CEZAEVİ VE KIŞLADAN ÇIKTILAR

Bu kapsamda; Mardin’de 37, İstanbul’da 1, Sivas’ta 1, Antalya’da 2, Çanakkale’de 1, İzmir’de 1, Mersin’de 1, hâlen ceza infaz kurumunda bulunan 3 ve askerlik hizmetinde bulunan 2 şüpheli olmak üzere toplam 49 şüpheliye yönelik olarak 22.06.2026 tarihinde saat 05.30’da Özel Harekât destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

ÜÇ AYRI AĞIR SUÇTAN İŞLEM

Yakalanan şüpheliler hakkında çok yönlü olarak sürdürülen adli işlemler şu suçlamaları kapsıyor:

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet,

TCK 158/1-f maddesi kapsamında 'Nitelikli Dolandırıcılık',

TCK 282. maddesi kapsamında 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama'.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN 'KARARLILIK' MESAJI

Dev operasyonun ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç ve suçlularla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun ve kararlılığın altını çizdi. Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşımızın alın terine, emeğine ve hayallerine göz diken hiçbir suç şebekesine nefes aldırmıyoruz!"

"MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Operasyonda emeği geçen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne, MASAK yetkililerine ve kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Bakan Gürlek, sürecin İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile tam bir eşgüdüm içerisinde yürütüldüğünü belirtti. Bakan Gürlek, "Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir." sözleriyle operasyonların süreceğinin sinyalini verdi. Gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yapılan AK Parti MYK toplantısında, sanal kumar ve yasadışı bahisle, “Bu konu beni çok üzdü, üzüyor. Bu işin kökünü kurutacağız, aile yapımıza, toplumsal yapıya başlı başına tehdit içeren, zarar veren hiçbir adıma müsaade etmeyeceğiz. Bu, siyaset üstü bir mesele; bir milli güvenlik meselesi. Ne gerekiyorsa yapılması lazım. Bu konuda herkes elinden geleni, üzerine düşeni yapacak. Partimizin ve kabinemizin her bir üyesi, her birim, her genel başkan yardımcım bu konuda bir şey yapacak” talimatını verdi.