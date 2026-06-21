İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer

21.06.2026 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi transferi sonrasında transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal, sağ bek, sol bek ve sağ kanat pozisyonlarına takviye istedi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirilirken transfer çalışmaları da hız kazandı. Vedat Muriqi'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın transfer talepleri ortaya çıktı.

İSMAİL KARTAL'IN 3 İSTEĞİ

Aziz Yıldırım yönetimine transfer raporunu sunan İsmail Kartal'ın öncelikli olarak 3 bölgeye transfer istediği aktarıldı. Sabah'a göre; Deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal, transferde sağ bek, sol bek ve sağ kanat takviyesi talep etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDA MURIQI SAHADA

İsmail Kartal'ın 4-2-3-1 dizilişiyle devam etmesi beklenirken, yaklaşık 1 ay sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında en uç noktada Muriqi'ye şans verileceği vurgulandı. Fenerbahçe'nin diğer forvet transferi için 2026 Dünya Kupası sonrası yeniden gaza basacağı kaydedildi.

İsmail Kartal, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh Hayallerimizi yıkan Paraguay hocasından maç sonu göndermesi: Mesele taktik değil, ruh
Kerem Aktürkoğlu’ndan taraftara olay hareket Tepki yağıyor Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftara olay hareket! Tepki yağıyor
YKS maratonu TYT oturumuyla başladı Milyonlarca aday sınavda ter döküyor YKS maratonu TYT oturumuyla başladı! Milyonlarca aday sınavda ter döküyor
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Hepsi ülkeye sokulacaktı Değerleri tam 8 milyar lira Hepsi ülkeye sokulacaktı! Değerleri tam 8 milyar lira
Tartışma kanlı bitti 34 yaşında baba katili oldu Tartışma kanlı bitti! 34 yaşında baba katili oldu
Elenince yeniden gündem oldu Herkes İrfan Can’ın sözlerini konuşuyor Elenince yeniden gündem oldu! Herkes İrfan Can'ın sözlerini konuşuyor
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

19:28
Türkiye’yi Dünya Kupası’ndaki en kötü takım seçtiler
Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler
18:32
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında “Cinsel şiddet“ tartışması çıktı
İsrail’in BM Temsilcisi ile BM yetkilisi arasında "Cinsel şiddet" tartışması çıktı
18:18
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer’ın istifa edeceğini duyurdu
Trump, İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa edeceğini duyurdu
16:32
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz
Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
16:24
Bizim Çocuklar’a bir şok daha
Bizim Çocuklar'a bir şok daha
16:17
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
"Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
16:17
Yunanistan, Ege Denizi’ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
Yunanistan, Ege Denizi'ndeki en az 12 adada OHAL ilan etti
11:20
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu
Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 19:32:56. #7.13#
SON DAKİKA: İşte İsmail Kartal'ın istediği 3 transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.