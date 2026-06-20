İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı - Son Dakika
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İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı

20.06.2026 13:32  Güncelleme: 13:37
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Rusya uyruklu bir öğrencinin yaşadığı mağduriyet yürek burktu. Dört yıldır üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen Amina Ozova, ikamet izin belgesinin "kısa dönem" olduğu gerekçesiyle sınava alınmayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Kimlik ve belgelerin kontrolünün ardından adaylar salonlara alınırken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Alanya genelinde 30 sınav merkezinde yapılan sınavda toplam 16 bin 569 öğrenci gelecekleri için ter döktü. Öğrenciler içeride sınav heyecanı yaşarken, aileler de dışarıda dualarla çocuklarını bekledi.

İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı

"4 YILDIR BU SINAV İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Sınava girmek için ALKÜ Mühendislik Fakültesi'ne gelen Alanya Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rusya uyruklu Amina Ozova, ikamet izin belgesinde "uzun dönem" yazmaması nedeniyle sınava alınmadığını belirterek, gözyaşı döktü. Ozova, "4 yıldır YKS sınavına çalışıyorum. Bugün sınava geldim, ancak beni sınava almadılar. Çünkü kimliğim kısa dönemmiş, uzun dönem kimlik istiyorlarmış. Bununla ilgili okulda hiçbir bilgilendirme yapılmadı. Bir senem boşuna gitti. Tıp fakültesine gitmek istiyorum ama sınava almıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kısa dönem kimlikle sınava girilemeyeceğini okuldan söylemediler" dedi.

İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı

"ÇOCUKLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kızını sınava getiren 54 yaşındaki Gazi Akça ise, tüm adaylara başarılar dileyerek, "Biz bugün çocuklarımız için hayırlı bir yola çıktık. İnşallah onlar için de hayırlı olur. Bizler her zaman çocuklarımızın arkasındayız. Vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olmaları için çaba gösteriyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilere hayırlı başarılar ve hayırlı sınavlar diliyoruz" diye konuştu. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Eğitim, Hakim, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İkamet izin belgesinde uzun dönem yazmayan Rus öğrenci sınava alınmadı - Son Dakika

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