Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül\'e veto, Yavaş\'a açık kapı

Siyasette gözler olası yeni ittifaklara ve ortak zemin arayışlarına çevrilmişken, D-8 toplantısında çekilen bir fotoğraf başkent kulislerini hareketlendirdi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın siyasi parti liderleri ve kurmaylarıyla yaptığı görüşmeler, muhafazakâr ve merkez sağ partiler arasındaki yeni dönem stratejilerine ışık tuttu.

ARIKAN: YENİ BİR SİYASİ HAT OLUŞTURUYORUZ

Saadet Partisi cephesinde, iki kutuplu siyasete karşı yeni bir alternatif üretme çabası öne çıkıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin mevcut iktidar ve ana muhalefet arasına sıkışıp kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Önceliklerinin isimler değil, Türkiye'nin kazanması olduğunu vurgulayan Arıkan, kutuplaştırıcı dilin terk edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Merkez siyasetin güçlendirilmesini savunuyoruz. Kutuplaştırıcı siyaset geride bırakılmalı. Yeni bir siyasi hat oluşturma hedefi üzerinde çalışıyoruz."

ERBAKAN'DAN NET ÇIKIŞ: ADAY BENİM, MANSUR YAVAŞ'I DA DESTEKLERİZ

Gündeme damga vuran en net açıklamalar ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan geldi. D-8 zirvesindeki fotoğrafın sağ ve muhafazakâr partiler arasındaki temas açısından çok önemli olduğunu belirten Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kapıları kapattı ve kendi ismini öne sürdü.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ihtimalini kesin bir dille reddeden Erbakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için ise açık kapı bıraktı:

"Cumhurbaşkanı adayı benim. Abdullah Gül'ü desteklememiz söz konusu değildir. Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş'ı da destekleriz."

DEVA CEPHESİNDEN YENİ ALTERNATİF MESAJI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yakın çevresinden alınan bilgilere göre ise parti, 2024 Büyük Kongresi'nde çizdiği siyasi rotaya sadık kalmaya devam ediyor. Vatandaşların yalnızca iktidar ile ana muhalefet arasında bir tercihe zorlanamayacağını belirten parti kaynakları, yeni bir siyasi alternatif inşasının sürdüğünü kaydetti.

Yapılan değerlendirmede; ortak liste, ittifak veya ortak aday gibi başlıkların ancak seçim süreci yaklaştığında masaya yatırılabileceği, şu aşamada bu konuların partinin öncelikli gündeminde olmadığı vurgulandı.

DAVUTOĞLU İLE ORTAK HAREKET'İSTİŞARESİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yapılan görüşmede ise adaylık tartışmalarından ziyade Türkiye'nin siyasi geleceği merkeze alındı. Görüşmede herhangi bir siyasi pazarlık ya da cumhurbaşkanı adaylığı isminin gündeme gelmediği, istişarelerin tamamen toplumsal birliktelik ve ortak hareket etme imkanları üzerine yoğunlaştığı ifade edildi.

Siyasi kulisler, seçim sathı mailine girildikçe D-8 buluşmasıyla atılan bu temellerin daha somut iş birliklerine dönüşebileceği ihtimali üzerinde duruyor.