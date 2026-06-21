YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - Son Dakika
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YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
21.06.2026 18:38
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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, bugün gerçekleştirilen Yabancı Dil Testi oturumuyla tamamen sona erdi; sınavın hemen ardından temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.

TÜM OTURUMLAR TAMAMLANDI

Üniversite öğrencisi adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) dün girmişti. Bugün ise ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum YDT gerçekleştirildi.

Saat 15.45'te başlayan YDT'de adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılan ve 120 dakika süren üçüncü oturumda her bir dilden toplam 80 soru yer aldı.

Adayların seçtiği dile göre girdiği sınava, İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan ise 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu. YDT'nin saat 17.45'te sona ermesiyle YKS'de tüm oturumlar tamamlandı.

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

Oturumların tamamlanmasının ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

920 BİNDEN FAZLA ADAY İLK KEZ YKS'YE BAŞVURDU

YKS, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde yapıldı. Ayrıca Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için de Belgrad'da TYT ve AYT oturumları düzenlendi.

Bu yıl YKS'ye 921 bin 248 aday ilk kez, 665 bin 113 aday ikinci kez, 447 bin 67 aday üçüncü kez, 198 bin 904 aday dördüncü kez, 193 bin 296 aday ise beşinci ya da daha fazla kez başvuruda bulundu.

En genç adayın 16, en yaşlı adayın 87 yaşında olduğu sınava 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 kişi başvurdu.

YKS'nin sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için 600 bin 299 sınav görevlisi üç oturumda görev aldı. Tüm süreçleri emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütülen sınavın üç oturumunda yaklaşık 50 bin emniyet personeli görev yaptı.

KADIN ADAY DAHA FAZLA

YKS'de, geçen yıl olduğu gibi kadın adayların sayısı bu yıl da erkek adaylardan fazlaydı. 2026-YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 509'unu kadın, 1 milyon 101 bin 119'unu erkek adaylar oluşturdu. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 oldu.

Sınava 15 bin 360 engelli aday başvurdu. Engelli adayların sınav sürecinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sınav bina ve salonlarında gerekli tedbirler alındı. Sağlık raporları baz alınarak ihtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlandı.

100'DEN FAZLA PERSONEL AİLELERİNE KAVUŞTU

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulmasına yönelik uygulama kapsamında 10 bin 880 adaydan sınav ücreti alınmadı.

Bu yıl YKS, Antalya'nın Gazipaşa, Konya'nın Ilgın, Aydın'ın Kuşadası ve Trabzon'un Of ilçelerindeki sınav merkezlerinde ilk kez gerçekleştirildi.

Öte yandan, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinde çalışan 100'den fazla personel de sınav maratonunun tamamlanmasının ardından ailelerine kavuştu.

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Son Dakika Güncel YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tuana Tuana:
    Boşa geçen bi ömür 0 0 Yanıtla
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