Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin - Son Dakika
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Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin

21.06.2026 18:36
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Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'a 6 oyuncu gönderen Galatasaray'da bu isimlere 2 hafta ek izin verilecek. Milli oyuncular temmuz ortasında sarı-kırmızılı takımın çalışmalarına katılacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın turnuvaya erken veda etmesinin ardından, Galatasaray teknik heyeti yerli oyuncuları için yeni bir planlama yaptı. Turnuvada iki maç sonunda elenen ve 26 Haziran’da ABD ile prestij maçına çıkacak olan milliler, organizasyonun tamamlanmasıyla birlikte tatile çıkacak.

6 FUTBOLCUYA EKSTRA İZİN

Sarı-kırmızılı takımda Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda mücadele etti. Şampiyonluk kutlamalarının hemen ardından dinlenemeden milli takım kampına katılan bu oyuncuların yorgunluğunu göz önünde bulunduran teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerine jest yaparak tatillerini uzattı.

DÖNÜŞLERİ TEMMUZ ORTASINI BULACAK

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için kapılarını 7 Temmuz’da açacak. Ancak yoğun maç trafiğinden çıkan bu 6 milli futbolcu, yaklaşık 2 haftalık ekstra izinleri nedeniyle takıma temmuz ayının ortasında dahil olacak.

Dünya Kupası, Milli Takım, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Han Han:
    başarılı bir dünya kupası geçirdiler , hakları 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'da yaz tatili uzadı: 6 milli yıldıza ekstra izin - Son Dakika
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