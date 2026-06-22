Barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da enkazdan cesetler çıkarıldı - Son Dakika
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Barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da enkazdan cesetler çıkarıldı

Barış görüşmeleri sürerken Lübnan\'da enkazdan cesetler çıkarıldı
22.06.2026 10:46
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Dünya kamuoyu İsviçre'de yürütülen ABD-İran görüşmelerine ve Lübnan'da ateşkes umutlarına odaklanırken, Güney Lübnan'da enkaz altından 13 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 106'ya, yaralı sayısının ise 12 bin 153'e yükseldiğini açıkladı. Diplomasi masasında barış konuşulurken, sahadaki acı bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

İsviçre'de ABD ile İran arasında gerçekleştirilen ve Lübnan'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik önemli kararların alındığı görüşmeler dünya gündemindeki yerini korurken, Güney Lübnan'da savaşın izleri sürüyor.

Lübnan Sivil Savunma ekipleri, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve Mercayun bölgelerinde yürüttükleri çalışmalarda enkaz altından 13 kişinin cansız bedenine ulaştı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yalnızca enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için değil, aynı zamanda ulaşımı yeniden sağlamak amacıyla bölgedeki yolları da temizlemeye devam ettiği belirtildi.

Nebatiye ile Dibbin ve Blatt kasabalarında ana ve tali yollarda biriken molozların kaldırıldığı aktarıldı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 4 bin 106'ya yükseldi. Yaralı sayısının ise 12 bin 153'e ulaştığı bildirildi.

GÖZLER DİPLOMASİDE, SAHADA ACI TABLO DEVAM EDİYOR

ABD ve İran arasında İsviçre'de gerçekleştirilen 18 saatlik görüşmelerin ardından taraflar, Lübnan'da çatışmaların yeniden başlamasını önlemek amacıyla ortak bir mekanizma kurulmasında uzlaşmıştı. Ancak diplomasi masasında barış umutları konuşulurken, sahadan gelen son görüntüler savaşın yıkıcı etkilerinin halen devam ettiğini ortaya koydu.

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, İsviçre, Lübnan, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da enkazdan cesetler çıkarıldı - Son Dakika

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