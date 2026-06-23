Süper Lig devi Beşiktaş, transfer döneminde sürpriz bir hamleyle Fenerbahçe'nin bonservisine sahip olduğu Sofyan Amrabat için harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertlilerde yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusuyla ilgili Fenerbahçe'den bilgi aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Amrabat'ı beğendiği öğrenildi.
Geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak Real Betis forması giyen Amrabat'ı, İspanyol kulübü yeniden kadrosunda görmek istiyor. Real Betis, Faslı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.Amrabat'ın transfer süreci, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek.
Real Betis'te geride kalan sezonda 23 maçta forma giyen Sofyan Amrabat, 1 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'a kanca - Son Dakika
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