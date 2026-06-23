Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü - Son Dakika
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Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü

Fransa\'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü
23.06.2026 22:29
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Fransa'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar iki küçük çocuğun hayatına mal oldu. Vaucluse bölgesinde 2 ve 4 yaşlarındaki kardeşler, 40 dereceye yaklaşan sıcaklıkların yaşandığı bir günde park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, çocukların annesinin alışveriş yaptığı sırada onları araçta unutmuş olabileceği iddiası gündeme gelirken, ülkeyi yasa boğan facianın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Fransa, aşırı sıcak hava dalgasının gölgesinde yaşanan korkunç bir trajediyle sarsıldı. Ülkenin güneyindeki Vaucluse bölgesinde 2 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 4 yaşındaki kız kardeşi, sıcak bir otomobilin içinde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, çocukların annesinin alışveriş yaptığı sırada çocuklarını araçta unutmuş olabileceği iddiası gündeme geldi.

Olay, pazartesi günü öğle saatlerinde Vaucluse'de meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, büyükannelerinin evinin bahçesine park edilmiş otomobilde hareketsiz halde bulunan iki kardeşe müdahale etti. Ancak çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ilk açıklamalarda çocukların annelerinin haberi olmadan araca girdikleri öne sürülmüştü. Ancak soruşturmaya yakın bir polis kaynağı, 33 yaşındaki annenin ifadesinde alışveriş yaptığı sırada çocuklarını araçta unuttuğunu söylediğini iddia etti.

Yaşanan olayın ardından şoka giren anne sağlık ekiplerinin gözetimine alınırken, Carpentras Savcılığı tarafından "taksirle adam öldürme" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK 

Savcılık, iki çocuğun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılacağını açıkladı. Yetkililer, mevcut bulgular ışığında aşırı sıcak nedeniyle meydana gelen ölüm ihtimalinin en güçlü senaryo olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, güneş altında bırakılan kapalı araçların içerisindeki sıcaklığın kısa sürede 70 dereceye kadar çıkabildiğine dikkat çekerek, bunun çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

FRANSA AŞIRI SICAKLARLA MÜCADELE EDİYOR 

Olayın yaşandığı gün bölgede hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı, belirtildi. Fransa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda kentte kırmızı alarm verilirken, yaklaşık bin 350 okul geçici olarak kapatıldı.

Yetkililer, vatandaşları özellikle çocukları ve evcil hayvanları araçlarda bırakmamaları konusunda bir kez daha uyardı. Son günlerde ülkede aşırı sıcaklara bağlı çok sayıda sağlık sorunu yaşanırken, serinlemek için göl ve nehirlere giren kişiler arasında da ölümle sonuçlanan vakaların arttığı bildirildi.

Alışveriş, Fransa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Fransa Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü - Son Dakika

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