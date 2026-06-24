Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika
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Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

24.06.2026 15:53
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta berbere giderek imajını yenilediği görüntüler ortaya çıktı. ABD maçı öncesi paylaşılan görüntüler, bazı taraftarların tepkisini çekti.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta berbere gitmesi tartışma yarattı. Paylaşılan görüntüler sonrası eleştiriler art arda geldi.

LOS ANGELES'TA İLK ANTRENMAN YAPILDI

Takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçen milli takım kafilesi, daha sonra Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin sahası Carson Sports Park'ta antrenman gerçekleştirdi. ABD maçı hazırlıklarını sürdüren millilerde takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun görüntüleri gündem oldu.

Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

BERBERE GİTTİ, TEPKİLER GELDİ

Paylaşılan görüntülerde Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta bir berbere gittiği görüldü. İmajını yenileyen milli futbolcunun gülerek poz verdiği anlar paylaşılırken, Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından gelen görüntüler bazı taraftarların tepkisini çekti.

ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Milli Takım'ın turnuvadaki performansına yönelik eleştirilerin sürdüğü dönemde ortaya çıkan görüntüler, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası, Milli Takım, Los Angeles, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • poyraz can poyraz can:
    safi rüzgarsın iyi ki GS seni almadı 0 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    adam(!) milyonlari alıp keyfine bakıyor sizi mi takacak 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika
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