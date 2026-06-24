A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta berbere gitmesi tartışma yarattı. Paylaşılan görüntüler sonrası eleştiriler art arda geldi.
Takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçen milli takım kafilesi, daha sonra Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin sahası Carson Sports Park'ta antrenman gerçekleştirdi. ABD maçı hazırlıklarını sürdüren millilerde takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun görüntüleri gündem oldu.
Paylaşılan görüntülerde Hakan Çalhanoğlu'nun Los Angeles'ta bir berbere gittiği görüldü. İmajını yenileyen milli futbolcunun gülerek poz verdiği anlar paylaşılırken, Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından gelen görüntüler bazı taraftarların tepkisini çekti.
Milli Takım'ın turnuvadaki performansına yönelik eleştirilerin sürdüğü dönemde ortaya çıkan görüntüler, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.
Son Dakika › Dünya Kupası › Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor - Son Dakika
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