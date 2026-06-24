TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi - Son Dakika
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TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi

TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
24.06.2026 15:06
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Siyaset dünyası tarihi bir düğüne sahne oldu; CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu dünyaevine girdi. Bu evlilikle birlikte parlamento tarihinde ilk kez aktif olarak aynı dönemde görev yapan iki milletvekili hayatını birleştirmiş oldu ve Meclis sıralarında ilk kez "milletvekili bir çift" dönemi başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu hayatlarını birleştirdi. Ankara ve İstanbul milletvekillerinin bu mutlu günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihine geçti. 

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER 

TBMM tarihinde daha önce milletvekilliği yapmış, emekli olmuş ya da farklı dönemlerde mecliste bulunmuş isimlerin evlilikleri yaşanmış olsa da, aktif olarak aynı dönemde görev yapan iki milletvekilinin evlenmesi ilk kez gerçekleşti. Bu tarihi nikahla birlikte Emir ve Rızvanoğlu çifti, parlamentonun "ilk vekil çifti" unvanını kazandı.

Murat Emir

DAMAT HEM DOKTOR HEM HUKUKÇU

Meclisin en renkli ve donanımlı kariyerlerinden birine sahip olan Murat Emir, tıp ve hukuk dünyasındaki başarılarının ardından siyasette de zirveye tırmanan bir isim:

  • Eğitim Hayatı: 1969 Malatya doğumlu olan Emir, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra Göz Hastalıkları uzmanı oldu. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde Lazer Fiziği yüksek lisansı yaptı. Eğitim tutkusu bitmeyen Emir, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Sağlık Hukuku üzerine doktora yaparak "Bilim Doktoru" unvanını aldı.
  • Siyasi Kariyeri: Haziran 2015'ten bu yana üst üste 4 dönemdir CHP Ankara Milletvekili olarak mecliste yer alıyor. Parti Meclisi üyeliği ve Anayasa Komisyonu üyeliklerinin ardından, Nisan 2024'te CHP TBMM Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.
Evrim Rızvanoğlu

GELİN DOĞA VE ÇEVRE POLİTİKALARININ KAPTANI

İş dünyasından siyasete uzanan başarı öyküsüyle dikkat çeken Evrim Rızvanoğlu, CHP yönetiminin en aktif isimlerinden biri:

  • Eğitim ve İş Hayatı: 1980 Van doğumlu olan Rızvanoğlu, yükseköğrenimini ABD'de Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde tamamladı. Florida Uluslararası Üniversitesi'nde İşletme (MBA) yüksek lisansı yaptıktan sonra aile şirketinde yönetici olarak çalıştı.
  • Siyasi Kariyeri: Siyasete DEVA Partisi kurucu üyesi olarak girdi ve çevre politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptı. 2023 seçimlerinde CHP listelerinden İstanbul Milletvekili seçildi. 27 Haziran 2025'te DEVA Partisi'nden istifa ederek CHP'ye katılan Rızvanoğlu, şu anda CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

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Son Dakika Güncel TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    bunlarin kasetimi var acaba niye evlendiler durduk yere 1 0 Yanıtla
    İlhami Koçsedir İlhami Koçsedir:
    insanın kalbi kötülük ve fesata yatkinsa kalemide iğrenç olur 0 0
  • NET VİZYON NET VİZYON:
    çocukta dem li olur 0 0 Yanıtla
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