Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi

26.06.2026 06:44
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Avrupa'yı kavuran "ejderha sıcakları" nedeniyle Fransa'da tarihi sıcaklık rekorları kırıldı ve 72 bölgede kırmızı alarm verildi. Sıcaktan bunalan halk, evlerini serinletmek umuduyla vantilatör ve klima alabilmek için elektronik mağazalarına akın etti. Stokların tükenmesiyle birlikte cihaz kutularını kapmak isteyen müşteriler arasında büyük arbede ve kavgalar yaşandı. Vatandaşların izdihamda birbirini ezdiği o kaos anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haziran 2026'da Avrupa genelinde etkili olan ve meteoroloji uzmanlarının "ejderha sıcakları" olarak adlandırdığı tarihi canicule (aşırı sıcak dalgası), Fransa'yı kelimenin tam anlamıyla alarma geçirdi. Ülke genelinde termometrelerin rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, serinlemek isteyen halk teknoloji mağazalarına ve süpermarketlere akın etti. Vantilatör ve mobil klima stoklarının tükenme noktasına geldiği mağazalarda yaşanan izdiham ve kavga anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

TARİHİ SICAKLIK REKORLARI PEŞ PEŞE KIRILDI

Fransa Meteoroloji Kurumu (Météo-France) ve Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre, Haziran 2026 tarihlerinde ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekorları altüst oldu. Fransa genelinde ulusal termal indeks rekor kırarak tarihi seviyelere ulaşırken, Chantonnay kasabasında termometreler 44,6°C'yi, batıdaki Pulluau'da ise 43,8°C'yi gösterdi. Geceleri dahi düşmeyen hava sıcaklıkları nedeniyle milyonlarca insan uykusuz geceler geçirirken, dış basında ve Fransız medyasında en çok konuşulan kelimeler "canicule" (sıcak dalgası) ve "climatisation" (klima) oldu.

MAĞAZALARDA VANTİLATÖR VE KLİMA KARAMBOLÜ

Aşırı sıcaklara hazırlıksız yakalanan Fransız vatandaşları, evlerini serinletebilmek umuduyla elektronik ürün satan büyük mağazalara adeta hücum etti. Görüntülerde; çok sayıda ünlü markaya ait vantilatör, kule tipi fan ve hava soğutucu (cooler) kutularının raflara dizildiği anlarda tam bir kaosun yaşandığı görülüyor.

Kutuları kapmak için birbirleriyle yarışan müşteriler, bir süre sonra fiziki kavgaya tutuştu. Yaşlı, genç demeden herkesin birbirinin elinden cihaz kutularını çekmeye çalıştığı, kutu kapmak uğruna insanların yerlerde sürüklendiği ve birbirlerini ezdiği anlar cep telefonu kameralarıyla Fransızca "Bu tam bir çılgınlık!" (C'est une dinguerie) feryatları eşliğinde kaydedildi.

72 DEPARTMANDA "EN ÜST DÜZEY" KIRMIZI ALARM

Yaşanan bu ekstrem hava olayı nedeniyle Fransa genelinde 72 departmanda (ülke nüfusunun yarısından fazlasını kapsayacak şekilde) en üst düzey olan "kırmızı alarm" durumuna geçildi. Yetkililer, kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, nehir ve göllerde serinlemek isterken boğularak hayatını kaybedenlerin sayısında da ciddi artış yaşandığı bildirildi. Birçok bölgede açık havadaki tüm spor müsabakaları ve festivaller iptal edilirken, işçileri korumak adına şantiyelerde mesai saatleri sabahın ilk ışıklarına çekildi.

Dış basından edinilen bilgilere göre aşırı sıcak dalgasının önümüzdeki günlerde Avrupa'nın iç, güney ve batı kesimlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Cep Telefonu, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
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