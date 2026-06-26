Venezuela\'daki depremde ölü sayısı 235\'e yükseldi, Üşümezsoy\'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e, yaralı sayısı ise 4 bin 300'ün üzerine çıktı. Depremleri değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan zincirleme kırılma mekanizmasının 17 Ağustos ve Düzce depremleri ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde görülen sürece benzediğini söyledi.

CAN KAYBI 235'E YÜKSELDİ

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkede meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Depremden en fazla etkilenen bölgenin La Guaira eyaleti olduğunu belirten Alvarado, ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının yeterli olduğunu ancak hasta yoğunluğu nedeniyle lojistik ağın La Guaira ve başkent Caracas çevresine kaydırıldığını ifade etti.

Yoğunluk nedeniyle sahra hastanelerinin kurulmaya başlandığını aktaran Alvarado, tüm doktor, hemşire ve tıp öğrencilerine göreve çağrıda bulundu.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez deprem bölgesi La Guaira'da incelemelerde bulundu.

Rodriguez, çöken binaların enkazında mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, uluslararası yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. İlk arama kurtarma ekiplerinin Dominik Cumhuriyeti'nden yola çıktığı, diğer ülkelerden ekiplerin de bölgeye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da Yaracuy eyaletine bağlı San Felipe kentinin kuzeydoğusunda 7,2, Yumare kentinin güneydoğusunda ise 7,5 büyüklüğünde iki depremin yalnızca 39 saniye arayla meydana geldiğini açıkladı.

Depremlerin derinliğinin sırasıyla 21,9 ve 10 kilometre olduğu bildirildi.

ÜŞÜMEZSOY: İLK DEPREM İKİNCİSİNİ TETİKLEDİ

Depremleri değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, iki büyük depremin birbirinden bağımsız olmadığını, aynı fay sistemi üzerindeki zincirleme kırılma sonucu meydana geldiğini söyledi.

"Stres birikiyor, birikiyor ve patlıyor. Önce 7.2 büyüklüğünde deprem oluyor. Onun hareketi sonucu 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geliyor." diyen Üşümezsoy, uzun fay sistemlerinde bir segmentte yaşanan kırılmanın komşu segmentlerde yeni kırılmaları tetikleyebildiğini ifade etti.

MARMARA VE KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNİ HATIRLATTI

Üşümezsoy, benzer mekanizmanın 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile ardından yaşanan Düzce Depremi'nde ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görüldüğünü belirtti.

Ayrıca Erzincan'dan Tokat'a uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçmişte benzer zincirleme kırılmalara sahne olduğunu anımsatan Üşümezsoy, uzun fay sistemlerinde zincirleme deprem riskinin bilimsel bir gerçek olduğunu vurguladı.