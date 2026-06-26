Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

Venezuela\'daki depremde ölü sayısı 235\'e yükseldi, Üşümezsoy\'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
26.06.2026 07:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e, yaralı sayısı ise 4 bin 300'ün üzerine çıktı. Depremleri değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ikinci depremin ilk sarsıntının tetiklemesiyle meydana geldiğini belirterek, yaşanan zincirleme kırılma mekanizmasının 1999 Marmara, Düzce ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle benzerlik taşıdığını söyledi.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e, yaralı sayısı ise 4 bin 300'ün üzerine çıktı. Depremleri değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan zincirleme kırılma mekanizmasının 17 Ağustos ve Düzce depremleri ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde görülen sürece benzediğini söyledi.

CAN KAYBI 235'E YÜKSELDİ

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkede meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Depremden en fazla etkilenen bölgenin La Guaira eyaleti olduğunu belirten Alvarado, ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının yeterli olduğunu ancak hasta yoğunluğu nedeniyle lojistik ağın La Guaira ve başkent Caracas çevresine kaydırıldığını ifade etti.

Yoğunluk nedeniyle sahra hastanelerinin kurulmaya başlandığını aktaran Alvarado, tüm doktor, hemşire ve tıp öğrencilerine göreve çağrıda bulundu.

Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> örneği geldi

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez deprem bölgesi La Guaira'da incelemelerde bulundu.

Rodriguez, çöken binaların enkazında mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, uluslararası yardım talebinde bulunduklarını açıkladı. İlk arama kurtarma ekiplerinin Dominik Cumhuriyeti'nden yola çıktığı, diğer ülkelerden ekiplerin de bölgeye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da Yaracuy eyaletine bağlı San Felipe kentinin kuzeydoğusunda 7,2, Yumare kentinin güneydoğusunda ise 7,5 büyüklüğünde iki depremin yalnızca 39 saniye arayla meydana geldiğini açıkladı.

Depremlerin derinliğinin sırasıyla 21,9 ve 10 kilometre olduğu bildirildi.

Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

ÜŞÜMEZSOY: İLK DEPREM İKİNCİSİNİ TETİKLEDİ

Depremleri değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, iki büyük depremin birbirinden bağımsız olmadığını, aynı fay sistemi üzerindeki zincirleme kırılma sonucu meydana geldiğini söyledi.

"Stres birikiyor, birikiyor ve patlıyor. Önce 7.2 büyüklüğünde deprem oluyor. Onun hareketi sonucu 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geliyor." diyen Üşümezsoy, uzun fay sistemlerinde bir segmentte yaşanan kırılmanın komşu segmentlerde yeni kırılmaları tetikleyebildiğini ifade etti.

Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

MARMARA VE KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNİ HATIRLATTI

Üşümezsoy, benzer mekanizmanın 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile ardından yaşanan Düzce Depremi'nde ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görüldüğünü belirtti.

Ayrıca Erzincan'dan Tokat'a uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçmişte benzer zincirleme kırılmalara sahne olduğunu anımsatan Üşümezsoy, uzun fay sistemlerinde zincirleme deprem riskinin bilimsel bir gerçek olduğunu vurguladı.

Şener Üşümezsoy, Kahramanmaraş, Venezuela, Marmara, Türkiye, Deprem, Düzce, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela’da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi Venezuela'da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
Venezuela’daki deprem anı kamerada Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi Venezuela'daki deprem anı kamerada! Havalimanındaki panik saniye saniye kaydedildi
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı iptal edildi Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi

07:47
Altında 7 ay sonra bir ilk Uzmanlardan yatırımcıyı tedirgin eden tahmin
Altında 7 ay sonra bir ilk! Uzmanlardan yatırımcıyı tedirgin eden tahmin
07:43
Kaan’ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
07:02
A Milli Takımımız Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
07:00
Arda Güler’den Montella’ya anlamlı destek Golü attı, soluğu yanında aldı
Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı
06:44
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
06:06
Trump’tan Türkiye’ye jet motoru satışı kararı ABD Kongresi’ne resmen bildirdi
Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi
05:55
Milyonlar merak ediyordu İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
05:18
A Milli Takımımız Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı
A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı
22:59
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“
Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
21:16
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
20:06
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 07:57:28. #7.12#
SON DAKİKA: Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.