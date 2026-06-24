Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı? - Son Dakika
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Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı?

24.06.2026 17:12
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Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'ın katıldığı programda parmaklarındaki yaralar dikkat çekti. Görüntülerin ardından birçok kişi yaraların nedenini ve sağlık durumuyla ilgili bir sorun olup olmadığını merak etmeye başladı.

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, bu kez yaptığı yorumlardan çok yayındaki görüntüsüyle konuşuldu. Kafa Sports programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Yalçın'ın parmaklarındaki yara ve izler izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

PARMAKLARINDAKİ YARALAR DİKKAT ÇEKTİ

Program sırasında ekrana yansıyan görüntülerde Sergen Yalçın'ın parmaklarında çeşitli yara ve izlerin bulunduğu görüldü. Yaraları fark eden izleyiciler, söz konusu izlerin neden kaynaklandığını merak etmeye başladı.

"HASTA MI?" YORUMLARI YAPILDI

Bazı izleyiciler, Sergen Yalçın'ın sağlık durumuyla ilgili yorumlarda bulundu. Görüntüler üzerine "Hasta mı?", "Sağlık sorunu mu yaşıyor?" şeklinde değerlendirmeler yapılırken, yaraların nedenine ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'ın son yayınını izleyenler çok endişelendi: Hasta mı? - Son Dakika

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