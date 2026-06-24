Kılıçdaroğlu\'ndan Silivri\'deki Ekrem İmamoğlu\'nu küplere bindirecek sözler

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’a çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP’li belediyeler hakkındaki davaların "siyasi değil, yolsuzluk davası" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Öncelik tutuksuz yargılama değil, ahlaki üstünlük" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Kılıçdaroğlu, yargı kararlarına sert eleştiriler getirilebileceğini ancak mahkeme kararlarına uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir" dedi.
Mustafa Balbay'ın, mahkeme kararına (mutlak butlan) sığınmak yerine parti içi bütünlüğü koruyarak kurultayda hesaplaşma yolunun neden seçilmediği sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu karar verilmiş, benden niçin korkuyorlar? Normalleşmeye karşı çıkarım kızarlar, arınalım derim kızarlar" yanıtını verdi.
Görüşmede sokaktaki ve partideki tepkiler de masaya yatırıldı. Balbay'ın sokaktaki vatandaşın nabzını tutarak verdiği şu örneğe Kılıçdaroğlu oldukça kısa bir yanıt verdi:
Özgür Özel ekibini "Türkiye'yi dışarıya şikayet etmekle" suçlaması ve "Osmanlı coğrafyası" çıkışları nedeniyle iktidar çizgisine yakınlaştığı yönündeki eleştirileri reddeden Kılıçdaroğlu, fikirlerinin kökenini açıkladı: "Osmanlı coğrafyası için söylediğim her şey İsmail Cem’in kitabındandır. Orada Balkanlar da yazar, Türk dünyası da yazar. Kurulmakta olan yeni dünyada yerimizi almalıyız."
Geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden ancak son dönemde bu konuda mesafeli açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, bu taktiksel değişikliği "dönemsel zorunluluk" olarak nitelendirdi: "Ben geçmişte Demirtaş’ı ziyaret ettim. Söyledim de tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP’yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti."
Kılıçdaroğlu'nun özellikle Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk yargılaması" ve "ahlaki üstünlük" çıkışlarının, partiyi kurultaya götürmek isteyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kanadında nasıl bir yankı uyandıracağı merak konusu.
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