Bodrum'daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi'den

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uzun yıllardır yaşamını sürdüren ünlü modacı Cemil İpekçi, Bodrum Belediyesi iştiraki olan Mahfel Kafe'de çektiği bir video ile belediye işletmelerindeki fahiş fiyat politikasını hedef aldı. Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada bir kahvenin 80 TL, bir hamburgerin ise yaklaşık 500 TL'ye satılmasına sert tepki gösteren İpekçi, kamu tesislerinin özel işletmelerle yarışır hale geldiğini vurguladı.

"EMEKLİNİN, ÖĞRENCİNİN SIĞINACAĞI YER KALMADI"

Belediye kafelerinin geçmişte dar gelirli vatandaşlar için ekonomik bir alternatif ve sosyal bir sığınak olduğunu hatırlatan ünlü modacı, mevcut fiyatların sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti. Bodrum'daki genel hayat pahalılığına dikkat çeken İpekçi, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye kahveleri ve kafeleri yıllardır vatandaşların uygun fiyatlarla vakit geçirebildiği, emeklilerin maaşlarını düşünmeden oturabildiği sosyal alanlardı. Özellikle Bodrum gibi yaşam maliyetlerinin her geçen gün arttığı bir ilçede belediye işletmeleri vatandaş için bir nefes alma noktası olmalıydı. Ancak bugün geldiğimiz noktada fiyatlara baktığımızda özel işletmelerle aradaki farkın neredeyse ortadan kalktığını görüyoruz."

"BELEDİYE KAR AMACI GÜDEN BİR ŞİRKET DEĞİLDİR"

Özellikle 500 TL'lik hamburger ve sürekli artan çay-kahve fiyatlarına değinen İpekçi, sabit gelirli vatandaşların bu mekanlardan da dışlandığını savundu. İşletme maliyetlerinin farkında olduğunu ancak belediyelerin önceliğinin kâr olamayacağını belirten ünlü modacı, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Bir hamburgerin yaklaşık 500 liraya satılması kabul edilebilir bir durum değil. Bir emeklinin, öğrencinin ya da asgari ücretle geçinmeye çalışan bir vatandaşın bu rakamları karşılaması kolay değil. Belediye kafeleri zaten bu insanlar için var. Eğer burada da aynı fiyatlarla karşılaşıyorlarsa vatandaş nereye gidecek? Kahve 80 lira olmuş, yakında 90 lira olur herhalde. Elbette elektrik, personel, kira masrafları var. Ancak belediye işletmeleri kâr amacı güden özel şirketler değildir. Burada öncelik vatandaşın uygun hizmet alması olmalıdır."

BODRUM BELEDİYESİ'NE ÇAĞRI: HALK İNDİRİMLERİNİ GERİ GETİRİN

Açıklamasının sonunda Bodrum Belediye Başkanı’na ve yerel yönetim birimlerine seslenen Cemil İpekçi, fiyatların acilen revize edilmesi çağrısında bulundu. Bodrum'un zaten yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle eleştirildiğini hatırlatan İpekçi, "Fiyatlar yeniden gözden geçirilmeli, Bodrum halkı için uygulanan indirimler geri getirilmeli. Belediye kafeleri, vatandaşın rahatça oturabildiği ve bütçesini düşünmeden vakit geçirebildiği sosyal alanlar olarak kalmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.