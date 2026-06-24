İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz - Son Dakika
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İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

İsrail\'den ABD\'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
24.06.2026 17:41
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ABD ile İran arasında kalıcı barış amacıyla yürütülen müzakereler ve varılan mutabakat, Washington’ın en yakın müttefiki İsrail’de ipleri kopardı. Beyaz Saray'ı İran'ın nükleer tehdidini hafife almakla suçlayan İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ABD'nin yakın gelecekte İsrail ile bir çatışma rotasına gireceğini belirterek; "ABD'ye vereceğimiz yanıt otomatik olmayacak, askeri adımlarımızı sadece kendi çıkarlarımız belirleyecek" sözleriyle açıkça meydan okudu.

ABD ile İran arasında kalıcı barışı sağlamak amacıyla yürütülen müzakereler ve varılan mutabakat, Washington’ın bölgedeki en yakın müttefiki İsrail’de adeta infial yarattı. Tel Aviv yönetiminden eşi benzeri görülmemiş sertlikte bir çıkış geldi. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Washington’ı açıkça tehdit ederek, "ABD yakın gelecekte İsrail ile bir çatışma rotasına girecek ve bizim vereceğimiz yanıt otomatik olmayacak" dedi.

"KİMİNLE KARŞI KARŞIYA OLDUKLARINI..."

ABD ve İran arasındaki diplomatik yakınlaşma ve mutabakat zaptı sonrası kameralar karşısına geçen İsrailli Bakan Miki Zohar, Beyaz Saray’ın Tahran politikasını sert sözlerle eleştirdi. ABD’nin İran’ın niyetini okuyamadığını savunan Zohar şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin şu anda İran meselesindeki tutumu iyi değil. Kiminle karşı karşıya olduklarını, nasıl bir tehditle dans ettiklerini kesinlikle kavrayamıyorlar."

"YAKIN GELECEKTE ÇATIŞMA ROTASINA GİRECEK"

Washington-Tahran hattındaki anlaşmanın İsrail'in kırmızı çizgilerini ihlal ettiğini ima eden Zohar, ABD ile İsrail'in karşı karşıya geleceği bir dönemin yaklaştığını ileri sürerek adeta bir rest çekti: "ABD yakın gelecekte İsrail ile bir çatışma rotasına girecek. Herkes bilsin ki, bizim ABD'ye vereceğimiz yanıt bu kez otomatik (koşulsuz destek şeklinde) olmayacak. Bizim askeri adımlarımızı ve stratejimizi başkalarının diplomatik hamleleri değil, sadece ve sadece kendi güvenlik çıkarlarımız belirleyecek."

Miki Zohar

"SAVAŞ DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA HIZLI GERİ DÖNECEK"

İki ülke arasında savaşı tamamen bitirmeyi hedefleyen mutabakat zaptının hiçbir hükmü olmadığını ve nükleer tehlikeyi ortadan kaldırmayacağını iddia eden İsrailli Bakan, bölgede askeri hareketliliğin kapıda olduğunu savunarak konuşmasını şöyle noktaladı: "Benim görüşüme göre, ABD ile İran arasında yapılacak hiçbir anlaşma nükleer silah sorununu çözemeyecek. Bu mutabakat bir illüzyondan ibaret. Savaş aşaması, insanların düşündüğünden çok daha hızlı bir şekilde bölgeye geri dönecek."

Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Kasapoğlu, Beyaz Saray, Washington, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    tıyatro atısması basladı 2 0 Yanıtla
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