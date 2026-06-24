Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

Fenerbahçe\'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak
24.06.2026 19:31
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Fenerbahçe'de yeni yönetimin N'Golo Kante'nin sözleşmesini oldukça maliyetli bulduğu ve Fransız yıldıza dikkat çeken bir taleple gittiği iddia edildi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Fransız dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kante'yi kadrosuna katan Fenerbahçe’de, sıcak bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN KANTE KARAR

Sadettin Saran’dan koltuğu devralan yeni başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili radikal bir karar aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

FORMA GELİRİ MADDESİ KALDIRILIYOR

Sarı-lacivertli yönetim, yıllık maliyeti oldukça yüksek olan Kante’nin sözleşmesini yeniden masaya yatırma kararı aldı. Şu sıralar Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız futbolcunun mevcut kontratında yıllık 11 milyon Euro garanti ücret bulunuyor. Ayrıca sözleşmede yer alan "forma satışlarından gelir paylaşımı" maddesinin iptal edilmesi ve oyuncunun yıllık ücretinde ciddi bir indirime gitmesi talep edilecek.

Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA AYRILIK YOLDA

Aziz Yıldırım yönetiminin bu bütçe kısıtlama hamlesine Fransız yıldızın nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Kante’nin yönetimin sunduğu bu yeni mali şartları kabul etmemesi durumunda ipler tamamen kopabilir. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli oyuncunun indirimi reddetmesi halinde gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak. 

Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

Aziz Yıldırım, N'Golo Kante, Fenerbahçe, Fransız, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak - Son Dakika
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