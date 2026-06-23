İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı - Son Dakika
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İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı

İtalya\'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı
23.06.2026 23:43
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Muhteşem manzaralarıyla turistlerin gözdesi olan Cinque Terre'de bu kez doğa değil kurallar konuşuluyor. İtalya'nın ünlü yürüyüş rotalarında parmak arası terlik veya uygunsuz ayakkabıyla gezen ziyaretçiler, cezası 130 bin TL'yi aşabilen yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bölge yönetimi, yaz sezonuyla birlikte turistlere kuralları yeniden hatırlattı.

Yaz tatilinin vazgeçilmezi olan parmak arası terlikler, İtalya'nın en gözde turizm noktalarından birinde turistlere pahalıya patlıyor.  Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Cinque Terre Ulusal Parkı'nda, yürüyüş parkurlarına uygunsuz ayakkabıyla girenlere binlerce euroluk ceza kesiliyor.

İtalya'nın kuzeybatısındaki renkli sahil kasabalarıyla ünlü Cinque Terre, kartpostalları aratmayan manzaralarının yanı sıra dik yamaçlara kurulu zorlu yürüyüş rotalarıyla da dikkat çekiyor. Ancak bölgedeki patikalarda yaşanan kazaların artması üzerine yetkililer, ziyaretçiler için sıra dışı kurallar getirdi.

İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı

PARMAK ARASI TERLİK YASAK 

Park yönetimi tarafından uygulanan düzenlemeye göre, yürüyüş parkurlarında parmak arası terlik, sandalet ve benzeri uygun olmayan ayakkabılarla dolaşmak yasak. Denetimlerde kurala uymadığı tespit edilen ziyaretçilere 2 bin 500 euroya kadar para cezası uygulanabiliyor. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 130 bin TL'ye karşılık geliyor.

Yetkililer, özellikle kaygan ve dik patikalarda yanlış ayakkabı seçiminin ciddi yaralanmalara yol açtığını belirterek turistleri uyarıyor.

TEK YÖN KURALI DA VAR

Cinque Terre'de sıkı denetimler yalnızca ayakkabılarla sınırlı değil. Aşırı turist yoğunluğunu azaltmak isteyen yerel yönetim, bazı yürüyüş güzergahlarında tek yön uygulamasını da devreye soktu.

İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğun ilgi gören Monterosso-Vernazza hattında belirli saatlerde ziyaretçilerin yalnızca tek yönde ilerlemesine izin veriliyor. Böylece hem kalabalığın hem de olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

BÖLGEYE GİRİŞ İÇİN KART ZORUNLU 

Dünyanın dört bir yanından turist çeken ulusal parkta yürüyüş yapmak isteyenlerin ayrıca "Cinque Terre Kartı" satın alması gerekiyor. Günlük ücretlerle satılan kart, parkurların kullanımı ve çeşitli hizmetlerden yararlanabilmek için zorunlu tutuluyor.

Yetkililer, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kuralların yeniden hatırlatıldığını ve denetimlerin artırıldığını duyurdu. Bu nedenle Cinque Terre'yi ziyaret etmeyi planlayan turistlerin valizlerine terlik değil, uygun yürüyüş ayakkabısı koymaları tavsiye ediliyor.

Turizm, turist, İtalya, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika İtalya İtalya'nın ünlü turizm bölgesinde parmak arası terlik giymek yasaklandı - Son Dakika

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