Donald Trump'tan kürsüde ilginç hareketler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Donald Trump'tan kürsüde ilginç hareketler

23.06.2026 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir etkinlikte kürsüde konuşma yaparken ilginç hareketler sergileyip sıra dışı sesler çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı bir etkinlikte, ürsüde sergilediği hareketler ve çıkardığı sıra dışı sesler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YAPTIĞI TAKLİTLERİ KİMSE ANLAMADI

Konuşması sırasında prompter dışına çıkarak doğaçlama yapan Trump, kendine has tarzıyla taklitler yaptı. Trump'ın bu teatral performansı, salondaki destekçileri tarafından yoğun alkış aldı.

Kısa sürede internette viral hale gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcılarını ve siyaset uzmanlarını ikiye böldü. Destekçileri Trump’ın bu hareketlerini "samimi ve eğlenceli" olarak nitelendirirken, muhalifleri ise bir devlet başkanına yakışmayacak ciddiyetsiz bir hitabet tarzı olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Donald Trump, ABD Başkanı, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Donald Trump'tan kürsüde ilginç hareketler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü İşte yaşananlar FransaI-Irak karşılaşması tam 3 saat 50 dakika sürdü! İşte yaşananlar
Haaland durdurulamıyor Norveç Dünya Kupası’na damga vuruyor Haaland durdurulamıyor! Norveç Dünya Kupası'na damga vuruyor
Ankara’da katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Ankara'da katliam gibi kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Trump fena kızdı Netanyahu’nun “sınırsız“ yetkisini elinden aldı Trump fena kızdı! Netanyahu'nun "sınırsız" yetkisini elinden aldı
Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu Başkan dahil 35 kişi tutuklandı Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı
400 milyon lira iddiası tutmadı Melih Gökçek’ten yeni açıklama 400 milyon lira iddiası tutmadı! Melih Gökçek'ten yeni açıklama
Arınç’tan Kılıçdaroğlu’nun “Özgür Özel ile 2 saat ne görüştünüz“ çıkışına tepki Arınç'tan Kılıçdaroğlu'nun "Özgür Özel ile 2 saat ne görüştünüz?" çıkışına tepki

00:05
Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
Dünya Kupası finalinde kupayı kimin vereceği belli oldu
23:44
Serkan Reçber, Amedspor’dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı
Serkan Reçber, Amedspor'dan 8 günde ayrılma nedenini anlattı
23:38
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
Tesettürlü kadına sözlü tacizde bulunan adam gözaltına alındı
23:32
Galatasaray’da gündem yeniden Omar Marmoush
Galatasaray'da gündem yeniden Omar Marmoush
22:26
Haymana Belediye Başkanı, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
20:56
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 71 kişi hastanelik oldu
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 71 kişi hastanelik oldu
18:56
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 00:07:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Donald Trump'tan kürsüde ilginç hareketler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.