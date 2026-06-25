39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü - Son Dakika
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39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

25.06.2026 12:00
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Venezuela'yı 39 saniye arayla vuran 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerde bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı. Toz bulutunun gökyüzünü kapladığı görüntülerde, vatandaşların panikle kaçıştığı ve bir annenin çocuğunu korumaya çalıştığı anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek Venezuela halkının yanında olduğunu vurguladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Peş peşe yaşanan depremler ülkede büyük yıkıma neden oldu.

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

TOZ BULUTU HER YERİ KAPLADI

Deprem anında kaydedilen görüntülerde, bir binanın saniyeler içinde çökerek yerle bir olduğu görüldü. Binanın yıkılmasıyla birlikte devasa toz bulutu çevreyi kaplarken, sokaklarda bulunan vatandaşlar can havliyle kaçmaya başladı.

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

ANNE ÇOCUĞUNU KORUMAK İÇİN ÜZERİNE KAPANDI

Görüntülerde bir annenin önündeki çocuğunu korumaya çalıştığı, iki kişinin de kadının üzerine kapanarak onu koruduğu anlar dikkat çekti. Kamerayı kaydeden kişinin ise "Anne" diye bağırarak ailesine doğru koşması felaketin yaşattığı paniği gözler önüne serdi.

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Rodriguez, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

ÜLKEDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremlerin ardından Venezuela genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı kapatıldı. Arama kurtarma ekipleri yıkımın yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

Ülkede art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere değinen Rodriguez, şunları söyledi:

“Peş peşe iki deprem meydana geldi ve şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, ciddi sonuçlar doğuran bir durum. Caracas'ın çeşitli ilçelerinde binalar çöktü; benzer yıkımlar Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de yaşandı. Anayasamızda belirtildiği üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz.”

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "YANINIZDAYIZ" MESAJI

Depremlerden sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela halkına başsağlığı dileyerek Türkiye olarak "yanınızdayız" mesajı verdi. Erdoğan, "Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı. 

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

TRUMP: YARDIMA HAZIRIZ

ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı mesajda yaşanan sarsıntıların "devasa boyutlarda" olduğunu söyleyerek, "Ciddi sayıda can kaybı var" dedi. ABD’nin Venezela’ya yardım etmeye hazır, istekli ve muktedir olduğunu vurgulayan Trump, "Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimatı verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız. İlk gelen haberler iyi değil" ifadelerini kullandı.

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

VENEZUELA'DA YOLLAR YARILDI

Venezuela'daki şiddetli depremlerin ardından yolların yarıldığı amatör kameralar tarafından görüntülendi. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgelerine daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için önemli durumlar dışında trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

VENEZUELA'DA YAŞAYAN TÜRK: HER YER CEHENNEM GİBİ

Ailesiyle Venezuela’nın La Guaira kentinde ikamet eden ve 16 yıldır ülkede yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, depremin ardından bölgedeki yıkımı görüntüledi. Eser, yaşadığı bölgedeki durumu, “Her yer cehennem gibi. Hiçbir yer sağlam kalmadı, her yer yıkıldı” sözleriyle anlatırken, sarsıntının ardından alev alan bir binanın görüntülerini de paylaştı.

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

HAVALİMANININ TAVANI ÇÖKTÜ, UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, "Her şeyin 7 büyüklüğünün çok üzerinde olduğunu gösterdiği bir sismik olay meydana geldi" ifadesini kullandı.Cabello, depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi.

Başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü vurgulayan Cabello, Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.Bakan ayrıca, artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü

BM'DEN "ACİL ULUSLARARASI DESTEK" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Venezuela'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Venezuela'da birkaç dakika içinde iki deprem olmasının yürek burkucu olduğunu belirten Pope, can kayıplarının olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını ve etkilendiğini kaydetti.

Pope, "IOM, ihtiyaçları değerlendirmek ve etkilenenlere destek olmak için ortaklarıyla harekete geçiyor. Acil uluslararası destek, müdahale için kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela, Deprem, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü - Son Dakika

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