Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

Arda Turan\'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu
03.07.2026 08:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktörlük kariyerini Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan'ın yaklaşık dört yıl arayla çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Eyüpspor'daki başarısının ardından Ukrayna ekibinin başına geçen Turan'ın özellikle saç ve sakalındaki değişim, kullanıcıların dikkatini çekti.

Bir dönem Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formalarıyla futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Turan, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine yöneldi.

Yaklaşık dört yıl arayla çekilen fotoğrafları karşılaştırılan Turan'ın özellikle saç kesimi, beyazlayan sakalı ve yüz hatlarındaki değişim sosyal medyada dikkat çekti. Eski ve yeni kareler kısa sürede çok sayıda yorum aldı.

Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

EYÜPSPOR'DAN SHAKHTAR DONETSK'E

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıyarak dikkat çekti. 2025 yazında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç teknik adam, ilk sezonunda takımını lig şampiyonluğuna taşıyarak Avrupa'da bir takımı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik direktör oldu.

Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

YENİ İMAJI DA KONUŞULUYOR

Sahadaki başarısının yanı sıra son dönemdeki imaj değişikliğiyle de konuşulan Arda Turan'ın güncel görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, yıllar içindeki değişime ilişkin çok sayıda yorum yaptı.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Arda Turan Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay Kaza yapan sürücüye yardım ederken canından olan genç adamla ilgili kahreden detay
Bursa’da 2,5 ay boyunca “Polisiz“ diyerek dolandırdılar, 100 milyonluk vurgunun ardından tatlı ikram ettiler Bursa'da 2,5 ay boyunca "Polisiz" diyerek dolandırdılar, 100 milyonluk vurgunun ardından tatlı ikram ettiler
Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı Tuvalet bahanesiyle girdiği restorandan cep telefonu, camiden seyyar merdiven çaldı
Dozu artırdı Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Konya’da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Fuat Oktay’dan Özel’in Financial Times yazısına tepki: Klasik vesayet özleminin yeni bir tezahürü Fuat Oktay'dan Özel'in Financial Times yazısına tepki: Klasik vesayet özleminin yeni bir tezahürü

08:23
88 yıllık kötü seri sona erdi İsviçre bir üst tura çıktı
88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı
07:55
Şara’dan sürpriz tercih Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
Şara'dan sürpriz tercih! Ünlü oyuncuyu milletvekili yaptı
07:44
TikTok’ta öpüşen çifte 21’er kırbaç cezası
TikTok'ta öpüşen çifte 21'er kırbaç cezası
07:32
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü Sürücü linç edilerek öldürüldü
Dünya Kupası sevinci kabusa döndü! Sürücü linç edilerek öldürüldü
06:17
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik Akademisyeni böyle protesto etti
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti
06:10
İsrail’den İran heyetine suikast hamlesi Trump yönetimi son anda engellemiş
İsrail'den İran heyetine suikast hamlesi! Trump yönetimi son anda engellemiş
04:16
9013’teki golleri iptal edilip elendiler Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 08:38:40. #7.12#
SON DAKİKA: Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.