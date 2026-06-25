Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar

Beşiktaş\'tan Fenerbahçe\'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar
25.06.2026 13:44
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Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin bonservisini elinde bulundurduğu Dominik Livakovic'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirdiği iddia edilirken, Hırvat kalecinin Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, kaleci transferi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin bonservisini elinde bulundurduğu Dominik Livakovic'i gündemine aldığı öne sürüldü.

İTALIANO'DAN ONAY ÇIKTI

İddialara göre Vincenzo Italiano, 31 yaşındaki Hırvat kaleci için olumlu rapor verdi. Beşiktaş yönetiminin, Livakovic transferini satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar

FENERBAHÇE'YE DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren Livakovic'in, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün ise Dinamo Zagreb'in yaklaşık 3 milyon euroluk teklifini yetersiz bularak geri çevirdiği, Beşiktaş'ın da oyuncunun mali şartlarını araştırdığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan Dominik Livakovic, performansıyla da öne çıktı. İngiltere karşısında kalesinde dört gol görmesine rağmen yaptığı yedi kurtarışla maçın oyuncusu seçilen tecrübeli file bekçisi, Avrupa basınından da övgü aldı.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar - Son Dakika
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