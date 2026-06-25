Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları transfer çalışmalarının yanı sıra kadro yapılanmasıyla da devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra mevcut kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak için kapsamlı bir plan hazırladı.

KADRO 45 KİŞİYE ÇIKABİLİR

Kiralık olarak forma giyen futbolcuların geri dönmesi ve Vedat Muriqi transferinin tamamlanmasıyla birlikte A takım havuzundaki oyuncu sayısı 40'a yükseldi. Yönetimin transfer döneminde en az beş takviye daha yapmayı planladığı, bu durumda A takım kadrosundaki futbolcu sayısının 45'e ulaşabileceği belirtildi.

17 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28 kişilik kadro bildirim kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin geniş çaplı bir revizyona gitmesi gerekiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli yönetimin, transfer çalışmalarının tamamlanmasının ardından en az 17 futbolcuyla yollarını ayırmayı hedeflediği ifade edildi.

ÖNCELİK MALİYETİ YÜKSEK İSİMLER

Ayrılık planlamasında ilk sırada teknik heyetin yeni sezon kadrosunda düşünmediği ve kulübe yüksek maliyet oluşturan futbolcuların yer aldığı aktarıldı. Bu kapsamda bazı oyuncuların temsilcileriyle görüşmelerin başladığı, transfer ve kiralama seçeneklerinin değerlendirildiği öğrenildi.

HEDEF 14 AĞUSTOS

Fenerbahçe yönetiminin hedefi, transfer süreciyle birlikte kadro yapılanmasını da tamamlayarak 14 Ağustos'a kadar teknik heyetin istediği oyuncu grubunu oluşturmak ve TFF'nin kadro bildirim kriterlerine uygun listeyi hazırlamak.s