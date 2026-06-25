Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar - Son Dakika
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Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar

25.06.2026 13:33
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadroda köklü bir değişime hazırlanıyor. Oyuncu sayısının 45'e çıkması beklenirken, sarı-lacivertli yönetimin TFF'nin kadro kuralı nedeniyle en az 17 futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları transfer çalışmalarının yanı sıra kadro yapılanmasıyla da devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra mevcut kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak için kapsamlı bir plan hazırladı.

KADRO 45 KİŞİYE ÇIKABİLİR

Kiralık olarak forma giyen futbolcuların geri dönmesi ve Vedat Muriqi transferinin tamamlanmasıyla birlikte A takım havuzundaki oyuncu sayısı 40'a yükseldi. Yönetimin transfer döneminde en az beş takviye daha yapmayı planladığı, bu durumda A takım kadrosundaki futbolcu sayısının 45'e ulaşabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar

17 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28 kişilik kadro bildirim kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin geniş çaplı bir revizyona gitmesi gerekiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli yönetimin, transfer çalışmalarının tamamlanmasının ardından en az 17 futbolcuyla yollarını ayırmayı hedeflediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar

ÖNCELİK MALİYETİ YÜKSEK İSİMLER

Ayrılık planlamasında ilk sırada teknik heyetin yeni sezon kadrosunda düşünmediği ve kulübe yüksek maliyet oluşturan futbolcuların yer aldığı aktarıldı. Bu kapsamda bazı oyuncuların temsilcileriyle görüşmelerin başladığı, transfer ve kiralama seçeneklerinin değerlendirildiği öğrenildi.

HEDEF 14 AĞUSTOS

Fenerbahçe yönetiminin hedefi, transfer süreciyle birlikte kadro yapılanmasını da tamamlayarak 14 Ağustos'a kadar teknik heyetin istediği oyuncu grubunu oluşturmak ve TFF'nin kadro bildirim kriterlerine uygun listeyi hazırlamak.s

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar - Son Dakika
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