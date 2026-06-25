Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

25.06.2026 13:21
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Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 164'e, yaralı sayısı ise 900'ün üzerine çıktı. Ülke genelinde OHAL ilan edilirken, çöken binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları konusunda uyardı. Taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız" dedi.

Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 164'e, yaralı sayısı ise 900'ün üzerine çıktı. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

CAN KAYBI 164'E YÜKSELDİ

Güney Amerika ülkesi Venezuela, son yılların en yıkıcı sismik felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Ülkede yalnızca 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki deprem, geniş bir bölgede büyük yıkıma neden oldu.

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 164'e yükselirken, yaralı sayısı 900'ü aştı. Enkaz altında kalanlara ulaşmak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

OHAL İLAN EDİLDİ

Depremlerin ardından Venezuela genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Başkent Karakas başta olmak üzere birçok kentte binalar çöktü, yollar hasar gördü ve altyapıda ciddi tahribat meydana geldi.

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı'nda oluşan ağır hasar nedeniyle uçuşlar ikinci bir emre kadar durduruldu. Hasar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça riskli binalara girmemeleri istendi.

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

OASIS BİNASI YERLE BİR OLDU

Depremin en ağır hissedildiği bölgelerden biri olan La Guaira eyaletindeki Playa Grande'de bulunan Edificio Oasis isimli apartman tamamen çöktü.

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Bölgeden paylaşılan görüntülerde binanın moloz yığınına döndüğü, enkazdan yükselen çığlıkların ise felaketin boyutunu gözler önüne serdiği görüldü. Arama-kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için zamana karşı yarışıyor.

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

TRUMP'TAN YARDIM MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump da depremler sonrası yaptığı açıklamada, Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını belirtti. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddi sayıda can kaybı var. Hükümetimizin tüm kurumlarına hızlıca harekete geçmeye hazır olmaları için talimat verdim. Yeni ve harika dostlarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Depremlerin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer, hasarlı yapılardan uzak durulması konusunda uyarılarını yinelerken, can kaybının artabileceği endişesiyle arama-kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "YANINIZDAYIZ" MESAJI

Depremlerden sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela halkına başsağlığı dileyerek Türkiye olarak "yanınızdayız" mesajı verdi. Erdoğan, "Venezuela’da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı. 

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

VENEZUELA'DA YOLLAR YARILDI

Venezuela'daki şiddetli depremlerin ardından yolların yarıldığı amatör kameralar tarafından görüntülendi. Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgelerine daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için önemli durumlar dışında trafiğe çıkılmaması çağrısında bulundu.

Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

BM'DEN "ACİL ULUSLARARASI DESTEK" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Venezuela'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depreme ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Venezuela'da birkaç dakika içinde iki deprem olmasının yürek burkucu olduğunu belirten Pope, can kayıplarının olduğunu, çok sayıda kişinin yaralandığını ve etkilendiğini kaydetti.

Pope, "IOM, ihtiyaçları değerlendirmek ve etkilenenlere destek olmak için ortaklarıyla harekete geçiyor. Acil uluslararası destek, müdahale için kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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Son Dakika Güncel Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi - Son Dakika

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