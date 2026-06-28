Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı - Son Dakika
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Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Messi rekor kırdı, Arjantin 3\'te 3 yaptı
28.06.2026 08:57
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FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek J Grubu'nu 9 puanla lider tamamladı. Lionel Messi ise Dünya Kupası tarihine geçen bir rekora imza attı. İşte detaylar...

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu üçüncü ve son hafta maçında Arjantin, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek grubu 9 puanla zirvede tamamladı.

ARJANTİN MAÇA HIZLI BAŞLADI

Dallas Stadyumu'ndaki maça etkili başlayan taraf Arjantin oldu. 7. dakikada Güney Amerika ekibi Lo Celso'yla öne geçse de ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Ancak Arjantin 19. dakikada öne geçmeyi başardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lo Celso, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu.

Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

28. dakikada Arjantin gole yaklaştı. Tagliafico'nun soldan ortasında Lautaro Martinez ön direkte vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü. Boşta kalan topa kale sahası önünde Senesi kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Istvan Kovacs, Senesi'ye yapılan hareketi faul olarak değerlendirerek penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Lautaro Martinez, kaleciyi ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Arjantin'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

GOLLER İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETTİ

55. dakikada Ürdün farkı 1'e indirdi. Sağdan gelişen kale sahası önüne yapılan ortaya hareketlenen Tamari'nin yakın mesafeden kayarak vuruşunda top filelerle buluştu. 80. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest atışta topun başına geçen Messi, yerden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Abulaila'nın yanında ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu.

Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

ARJANTİN 3'TE 3 YAPTI

Karşılaşmayı 3-1 kazanan ve 3'te 3 yaparak grubu lider tamamlayan Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'yla karşı karşıya gelecek. 3 maç sonunda puan alamayan Ürdün ise grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

MESSİ'DEN REKOR

Arjantin'in 39 yaşındaki yıldızı Lionel Messi, Ürdün karşısında frikikten attığı golle kariyerine yeni bir rekor ekledi. Messi, Dünya Kupası'nda üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Arjantinli futbolcu, turnuvadaki 6. golünü kaydetti.

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Son Dakika Dünya Kupası Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı - Son Dakika

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