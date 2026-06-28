Elektrikli Otomobilde Yangın: Aile Kurtarıldı - Son Dakika
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Elektrikli Otomobilde Yangın: Aile Kurtarıldı

Elektrikli Otomobilde Yangın: Aile Kurtarıldı
28.06.2026 07:35
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Çatalca'da elektrikli otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Aile sürücü tarafından kurtarıldı.

ÇATALCA, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki elektrikli otomobilin motor bölümünden yangın çıktı. Kısa sürede aracın tamamını saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilin sürücüsü İsmail Yiğit, "Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım. Allah'tan arkamızda bizimle birlikte seyreden bir arkadaşımız vardı. Dumanları gördük, hemen emniyet şeridine çektik" dedi.

Yangın, saat 21.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş mevkiinde seyir halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, İsmail Yiğit, ailesiyle birlikte 34 MYK 987 plakalı elektrikli otomobiliyle Marmaraereğlisi'nden İstanbul'a doğru yola çıktı. Bir süre sonra motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören Yiğit, aracı emniyet şeridinde durdurarak ailesini tahliye etti. Sürücü Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak arkasında seyir halindeki arkadaşıyla birlikte yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın nedeniyle paniğe kapılan Yiğit'in eşi ve 2 çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Yanan otomobil demir yığınına dönerken; yangının ilk anları, araçtakilerin kurtulması ve aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'BİZİM ÖLÜM HABERİMİZİ YAPIYOR OLABİLİRDİNİZ'

Ölümden son anda kurtulduklarını dile getiren İsmail Yiğit, "Aracım 2025 model, mart çıkışlı ve 29 bin kilometrede. 6 ay önce yetkili servisten garantili arabam. Bütün bakımlarını yaptırdık. Bugün Marmaraereğlisi'nden ailemle birlikte yola çıktım. 100 kilometre hızla seyir halindeyken arabamın altından dumanlar çıkmaya başladı. Bir buçuk dakika içerisinde motordan kaynaklı yandı. 12 dakika içerisinde bütün araba bu hale geldi. Arabanın bagaj kapağı yok. Ön cam yandı, kaputu yandı. Garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyorum. Ailemi bir buçuk dakika arayla kurtardım. Ailemi çıkardıktan bir buçuk dakika sonra araçtan şarj aletimi almaya çalıştım kapılar kitlenmişti. Allah'tan arkamızda bizimle birlikte seyreden bir arkadaşımız vardı. Dumanları gördük, hemen emniyet şeridine çektik. Çocukları tahliye ettik. Yoksa şu an belki de bizim ölüm haberimizi yapıyor olabilirdiniz. Ambulans geldi, eşim ve çocuklarıma ön tedaviyi yaptılar. Kontrol için de hastaneye geçtiler" dedi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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