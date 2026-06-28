Bodrum\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü Murat Yüp (52) hayatını kaybederken, arkasında yolcu konumunda bulunan Gülistan V. (30) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarından Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.C. idaresindeki 48 T 6534 plakalı taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp'ün kullandığı 48 AVF 466 motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yüp ile arkasında yolcu konumunda bulunan Gülistan V., yaklaşık 100 metre sürüklenerek yola savruldu. Taksi ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Murat Yüp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülistan V.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Yüp'ün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazada yara almayan taksi şoförü M.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.