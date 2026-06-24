Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu - Son Dakika
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Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
24.06.2026 16:00
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Süper Lig'e yükselen Erzurumspor için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Acun Ilıcalı, memleketinin takımına transfer desteği verme ve Hull City ile iş birliği yapma sözü verdi.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, kulüple ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Erzurum yerel basınından Erkhaber'in haberine göre Acun Ilıcalı, Erzurumspor'a destek vermek için harekete geçti.

HULL CITY İLE İŞ BİRLİĞİ İDDİASI

Haberde, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Erzurumspor arasında sportif iş birliği kurulması için görüşmeler yapıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı ile Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki kulüp arasındaki iş birliğinin temelleri atıldı.

Gözlemci ekiplerinin ortak çalışması, genç oyuncuların takibi ve transfer süreçlerinde koordinasyon sağlanması konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi.

TRANSFER DESTEĞİ SÖZÜ VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde görüşmelerin en dikkat çekici bölümünün Acun Ilıcalı'nın transfer desteği sözü olduğu ifade edildi. Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Erzurumspor'un ihtiyaç duyduğu bölgelere yapılacak transferlerde Ilıcalı'nın destek vermeyi taahhüt ettiği öne sürüldü.

HULL CITY'NİN OYUNCULARI GÜNDEMDE

İddiaya göre Hull City'nin yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen bazı oyuncular Erzurumspor'a önerildi. Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ve ekibinin bu futbolcularla ilgili değerlendirmeler yaptığı, olumlu rapor verilen isimler için girişimlerin başladığı aktarıldı.

Erzurumspor Kulübü, Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu - Son Dakika

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